PILEĆE PLJESKAVICE: Sa belim lukom i pirinčem
Hrskave zlatne pileće pleskavice, obogaćene parmezanom, belim lukom i aromatičnim začinima, savršeno se slažu sa mirisnim pirinčem sa belim lukom i svežim začinskim biljem.
Sastojci
- 700 gr mlevenog pilećeg mesa
- ½ šolje prezli
- 1 veliko jaje
- ¼ šolje rendanog parmezana
- 2 čena belog luka, sitno iseckana
- 2 kašike seckanog peršuna
- 1 kašičica mlevene paprike
- 1 kašičica crnog luka u prahu
- ½ kašičice suvog origana
- ½ kašičice crnog bibera
- ¾ kašičice soli
- 2 kašike maslinovog ulja
- Za pirinač sa belim lukom i začinskim biljem:
- 1½ šolje skuvanog pirinča
- 1 kašika putera
- 2 čena belog luka, sitno iseckana
- 2 kašike seckanog peršuna
- so i biber po ukusu
Za kajganu:
- 6 velikih jaja
- 2 kašike mleka
- 1 kašika putera
- so i crni biber po ukusu
Priprema
U većoj posudi pomešajte mleveno pileće meso, prezle, jaje, parmezan, beli luk, peršun, mlevenu papriku, crni luk u prahu, origano, so i biber. Sve dobro sjedinite, pa od smese oblikujte 6–8 debljih pleskavica.
Zagrejte maslinovo ulje u tiganju na srednjoj temperaturi. Poređajte pileće pleskavice i pržite ih oko 5–6 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lepu zlatnu, hrskavu koricu i dok unutrašnja temperatura ne dostigne 74 °C.
Za pirinač otopite puter u drugom tiganju. Dodajte sitno seckani beli luk i kratko propržite, oko 30 sekundi, pazeći da ne zagori. Ubacite skuvani pirinač, peršun, so i biber. Promešajte i kratko zagrejte dok pirinač ne postane aromatičan i blago zapečen.
Za kajganu umutite jaja sa mlekom, solju i biberom. U tiganju otopite puter, sipajte jaja i lagano mešajte dok se ne stegnu, ali ostanu mekana i kremasta.
Pileće pleskavice poslužite uz mirisni pirinač i mekanu kajganu. Po želji sve pospite svežim seckanim peršunom.
Prijatno!
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