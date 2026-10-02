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PILEĆE PLJESKAVICE: Sa belim lukom i pirinčem

Milena Tomasevic

02. 10. 2026. u 07:00

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Hrskave zlatne pileće pleskavice, obogaćene parmezanom, belim lukom i aromatičnim začinima, savršeno se slažu sa mirisnim pirinčem sa belim lukom i svežim začinskim biljem.

ПИЛЕЋЕ ПЉЕСКАВИЦЕ: Са белим луком и пиринчем

FOTO: Novosti

Sastojci

Za pileće pleskavice:
  • 700 gr mlevenog pilećeg mesa
  • ½ šolje prezli
  • 1 veliko jaje
  • ¼ šolje rendanog parmezana
  • 2 čena belog luka, sitno iseckana
  • 2 kašike seckanog peršuna
  • 1 kašičica mlevene paprike
  • 1 kašičica crnog luka u prahu
  • ½ kašičice suvog origana
  • ½ kašičice crnog bibera
  • ¾ kašičice soli
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • Za pirinač sa belim lukom i začinskim biljem:
  • 1½ šolje skuvanog pirinča
  • 1 kašika putera
  • 2 čena belog luka, sitno iseckana
  • 2 kašike seckanog peršuna
  • so i biber po ukusu

Za kajganu:

  • 6 velikih jaja
  • 2 kašike mleka
  • 1 kašika putera
  • so i crni biber po ukusu

Priprema

U većoj posudi pomešajte mleveno pileće meso, prezle, jaje, parmezan, beli luk, peršun, mlevenu papriku, crni luk u prahu, origano, so i biber. Sve dobro sjedinite, pa od smese oblikujte 6–8 debljih pleskavica.

Zagrejte maslinovo ulje u tiganju na srednjoj temperaturi. Poređajte pileće pleskavice i pržite ih oko 5–6 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lepu zlatnu, hrskavu koricu i dok unutrašnja temperatura ne dostigne 74 °C.

Za pirinač otopite puter u drugom tiganju. Dodajte sitno seckani beli luk i kratko propržite, oko 30 sekundi, pazeći da ne zagori. Ubacite skuvani pirinač, peršun, so i biber. Promešajte i kratko zagrejte dok pirinač ne postane aromatičan i blago zapečen.

Za kajganu umutite jaja sa mlekom, solju i biberom. U tiganju otopite puter, sipajte jaja i lagano mešajte dok se ne stegnu, ali ostanu mekana i kremasta.

Pileće pleskavice poslužite uz mirisni pirinač i mekanu kajganu. Po želji sve pospite svežim seckanim peršunom.

Prijatno!

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