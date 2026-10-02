PILEĆE PLJESKAVICE: Sa belim lukom i pirinčem

Hrskave zlatne pileće pleskavice, obogaćene parmezanom, belim lukom i aromatičnim začinima, savršeno se slažu sa mirisnim pirinčem sa belim lukom i svežim začinskim biljem.

FOTO: Novosti

Sastojci



700 gr mlevenog pilećeg mesa

½ šolje prezli

1 veliko jaje

¼ šolje rendanog parmezana

2 čena belog luka, sitno iseckana

2 kašike seckanog peršuna

1 kašičica mlevene paprike

1 kašičica crnog luka u prahu

½ kašičice suvog origana

½ kašičice crnog bibera

¾ kašičice soli

2 kašike maslinovog ulja

Za pirinač sa belim lukom i začinskim biljem:

1½ šolje skuvanog pirinča

1 kašika putera

2 čena belog luka, sitno iseckana

2 kašike seckanog peršuna

so i biber po ukusu

Za kajganu:

6 velikih jaja

2 kašike mleka

1 kašika putera

so i crni biber po ukusu

Priprema

U većoj posudi pomešajte mleveno pileće meso, prezle, jaje, parmezan, beli luk, peršun, mlevenu papriku, crni luk u prahu, origano, so i biber. Sve dobro sjedinite, pa od smese oblikujte 6–8 debljih pleskavica.

Zagrejte maslinovo ulje u tiganju na srednjoj temperaturi. Poređajte pileće pleskavice i pržite ih oko 5–6 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lepu zlatnu, hrskavu koricu i dok unutrašnja temperatura ne dostigne 74 °C.

Za pirinač otopite puter u drugom tiganju. Dodajte sitno seckani beli luk i kratko propržite, oko 30 sekundi, pazeći da ne zagori. Ubacite skuvani pirinač, peršun, so i biber. Promešajte i kratko zagrejte dok pirinač ne postane aromatičan i blago zapečen.

Za kajganu umutite jaja sa mlekom, solju i biberom. U tiganju otopite puter, sipajte jaja i lagano mešajte dok se ne stegnu, ali ostanu mekana i kremasta.

Pileće pleskavice poslužite uz mirisni pirinač i mekanu kajganu. Po želji sve pospite svežim seckanim peršunom.

Prijatno!