Glavobolja za Penjaroju i Partizan: Na Bajern bez još jednog Amerikanca, Vilis nije jedini

Sada je i definitivno.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Lamar Stivens neće biti u sastavu Partizana za gostovanje Bajernu u Minhenu, dok se Žofri Lovernj vraća u konkurenciju za treće kolo Evrolige.

Krilo crno-belih povredilo je šaku tokom utakmice sa Parizom, kada je prilikom jednog zakucavanja udario rukom o obruč. Stivens je zbog toga bio pod znakom pitanja, ali je sada potvrđeno da neće moći da pomogne ekipi Đoana Penjaroje u duelu koji je na programu u petak od 20.00.

Njegov izostanak dodatno sužava rotaciju Partizana na krilnim pozicijama. Stivens je na početku sezone imao važnu ulogu i na poziciji krilnog centra, posebno nakon povrede Dereka Vilisa, koji je od prvog kola van stroja i vratiće se na teren za oko mesec dana.

Penjaroja će na raspolaganju imati Nikolu Tanaskovića i Bandžu Sija za poziciju četiri, dok trojku mogu da pokriju Arijan Lakić i Mario Nakić. Opcija je i Itan Tompson, koji takođe može da odgovori na toj poziciji.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Stivens je u prva dva kola prosečno provodio 21 minut na parketu i beležio 9,5 poena, četiri skoka, asistenciju i jednu ukradenu loptu, uz odličan defanzivni učinak. Protiv Olimpije iz Milana završio je utakmicu sa 11 poena i pet skokova, dok je protiv svog bivšeg kluba Pariza upisao osam poena, tri skoka i dve asistencije.

Za razliku od Stivensa, Lovernj bi trebalo da bude spreman za duel u Minhenu. Francuz je propustio prve dve utakmice sezone, dok je kapiten Vanja Marinković i dalje van ekipe zbog povrede.

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