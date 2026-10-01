IZDAJA KAKAV SE NE PAMTI! Rusi planirali atentat na legendarnog šampiona sveta

DRAMA u svetu sporta!

Foto arhiva VN

Legendarni ruski šahovski velemajstor, svetski šampion u periodu od 1985. do 2000. godine i za mnoge najveći šahista svih vremena, Gari Kasparov, hitno je stavljen pod strogu bezbednosnu zaštitu američkih službi.

Ova odluka usledila je nakon što su američke vlasti identifikovale petočlanu obaveštajnu mrežu, direktno povezanu sa ruskim tajnim službama, koja je planirala atentat na njega.

Ekskluzivne detalje ove bezbednosne krize prvi je otkrio španski list El Mundo, a vest su brzo preneli vodeći svetski mediji, uključujući francuski L’Ekip.

Kasparov (63), koji od 2014. godine poseduje i hrvatsko državljanstvo, nalazi se u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama od 2013. godine. Tokom protekle dve decenije, on se profilisao kao jedna od vodećih i najglasnijih antiputinovskih figura na Zapadu i osnivač je Foruma slobodne Rusije. Upravo ga je taj oštri aktivizam stavio na radar ruskih obaveštajnih službi.

Situacija je eskalirala do te mere da su operativci ove špijunske grupe tokom leta detaljno planirali njegovo ubistvo. Zbog neposredne opasnosti po život, američke vlasti su reagovale i dodelile mu specijalno obezbeđenje – što je prvi put da je Kasparov stavljen pod ovu vrstu državne zaštite otkako je stigao u SAD.

Progon slavnog šahiste u Rusiji traje već dugo. Tamošnje vlasti su ga zvanično proglasile „stranim agentom“, a u maju ove godine njegovo ime je dodato i na zvanični spisak traženih disidenata i ekstremista zbog čega mu u domovini preti hapšenje.

Međutim, istraga je pokazala da Kasparov nije bio jedina meta ove dobro organizovane zavere. Pored legendarnog šahiste, na spisku za likvidaciju našao se i nekadašnji ruski skupštinski zastupnik Ilja Ponomarjov.

On je u javnosti ostao upamćen kao jedini poslanik koji je 2014. godine glasao protiv ruske aneksije Krima, zbog čega je takođe morao da napusti zemlju. Treća meta ove obaveštajne operacije trebalo je da bude ubijena na tlu Litvanije.





