VELIKA PREDAJA UKRAJINACA: Rusi potisnuli čak 10.000 trupa, pala još tri naselja u Harkovu (MAPA)

RUSKA vojska je zauzela naselja Lukasovo, Nesterovo i Šabeljne u „harkovskoj enklavi”.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Time ukupna površina koju su Rusi zauzeli u jednom danu iznosi 78 kvadratnih kilometara.

Još nije poznato koliko se ukrajinskih vojnika predalo, ali su Rusi prvobitno tvrdili da je opkoljeno njih više od 10.000.

Ukrajinci navode da je reč o 3.000 vojnika. Istina je verovatno negde između.

Printskrin

Pouzdani podaci će verovatno biti saopšteni po okončanju operacije (kada cela enklava bude pod ruskom kontrolom).

BONUS VIDEO