Debitant na spisku Orlova priznao: "Nisam ni znao da me prate"!
Fudbalski reprezentativac Srbije Stefan Džodić izjavio je danas da mu je velika čast da bude pozvan u nacionalni tim i da nosi dres Srbije.
Džodić (21) se trenutno u Staroj Pazovi priprema sa reprezentacijom Srbije za predstojeće mečeve protiv Grčke, Holandije i Nemačke u Ligi nacija.
Fudbaler španske Almerije je jedan od debitanata na spisku srpskog selektora Veljka Paunovića.
"Svaki put kada dobijem poziv u reprezentaciju osećaj je neverovatan, ali sada, kada je u pitanju A tim, sve deluje kao san. Nisam očekivao da će poziv stići ovako rano, iako sam se, naravno, nadao da će jednog dana doći", rekao je Džodić, a preneo zvanični sajt FSS.
On je naveo da mu je posebno drago što je od selektora Paunovića čuo da ga stručni štab Srbije prati već duže vreme.
"Iskreno, nisam ni znao da me prate. Moje je bilo da igram, napredujem i pomognem ekipi i klubu. Zato mi je drago što su primetili moje igre. Možda je i bolje što nisam znao, jer onda igraš slobodnije i opuštenije", dodao je Džodić.
Srpski fudbaler je kompletnu fudbalsku školu prošao u Francuskoj.
"U Francuskoj sam prošao celu školu fudbala i tamo praktično sve naučio. U Španiji je drugačija igra, drugačiji fudbal i drugačiji zahtevi. Pokušao sam da spojim ono što sam naučio u Francuskoj sa onim što sada učim u Španiji i mislim da je to oblikovalo moju igru. Prošle sezone sam više bio defanzivno orijentisan, a sada pokušavam da budem bliže protivničkom golu, da postižem golove i na taj način pomognem ekipi. Rekao bih da sam kompletan vezni igrač", istakao je Stefan Džodić.
On je rođen u Monpeljeu, ali je naglasio da je Srbija od početka bila njegov izbor.
"Svaki put kada dobijem poziv u reprezentaciju osećaj je neverovatan. Za mene je to najlepši osećaj na svetu. Velika je čast biti pozvan i nositi dres Srbije", naveo je Džodić.
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