Debitant na spisku Orlova priznao: "Nisam ni znao da me prate"!

Fudbalski reprezentativac Srbije Stefan Džodić izjavio je danas da mu je velika čast da bude pozvan u nacionalni tim i da nosi dres Srbije.

Foto: FSS

Džodić (21) se trenutno u Staroj Pazovi priprema sa reprezentacijom Srbije za predstojeće mečeve protiv Grčke, Holandije i Nemačke u Ligi nacija.

Fudbaler španske Almerije je jedan od debitanata na spisku srpskog selektora Veljka Paunovića.

"Svaki put kada dobijem poziv u reprezentaciju osećaj je neverovatan, ali sada, kada je u pitanju A tim, sve deluje kao san. Nisam očekivao da će poziv stići ovako rano, iako sam se, naravno, nadao da će jednog dana doći", rekao je Džodić, a preneo zvanični sajt FSS.

On je naveo da mu je posebno drago što je od selektora Paunovića čuo da ga stručni štab Srbije prati već duže vreme.

Foto: FSS

"Iskreno, nisam ni znao da me prate. Moje je bilo da igram, napredujem i pomognem ekipi i klubu. Zato mi je drago što su primetili moje igre. Možda je i bolje što nisam znao, jer onda igraš slobodnije i opuštenije", dodao je Džodić.

Srpski fudbaler je kompletnu fudbalsku školu prošao u Francuskoj.

"U Francuskoj sam prošao celu školu fudbala i tamo praktično sve naučio. U Španiji je drugačija igra, drugačiji fudbal i drugačiji zahtevi. Pokušao sam da spojim ono što sam naučio u Francuskoj sa onim što sada učim u Španiji i mislim da je to oblikovalo moju igru. Prošle sezone sam više bio defanzivno orijentisan, a sada pokušavam da budem bliže protivničkom golu, da postižem golove i na taj način pomognem ekipi. Rekao bih da sam kompletan vezni igrač", istakao je Stefan Džodić.

On je rođen u Monpeljeu, ali je naglasio da je Srbija od početka bila njegov izbor.

"Svaki put kada dobijem poziv u reprezentaciju osećaj je neverovatan. Za mene je to najlepši osećaj na svetu. Velika je čast biti pozvan i nositi dres Srbije", naveo je Džodić.

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