EVROLIGA SE VRAĆA, A ADMIRALBET JE SPREMIO POJAČANJE ZA NOVU SEZONU
Nova sezona donosi najbolje evropske košarkaške večeri, a na AdmiralBet.rs vas čeka kvota 1,92 na celokupnoj ponudi poena igrača.
Nova sezona Evrolige je pred nama, a sa njom se vraćaju velike evropske košarkaške večeri, dueli najboljih klubova kontinenta i utakmice u kojima jedan posed često pravi razliku između pobede i poraza.
Od prvog podbacivanja lopte kreće nova borba za evropski vrh, ali i nova AdmiralBet promocija namenjena svima koji posebnu pažnju obraćaju na individualni učinak igrača.
Na AdmiralBet.rs kvota 1,92 je deo startne postave i čeka vas na celokupnoj ponudi poena igrača u Evroligi i ABA ligi. To znači da tokom nove sezone možete da pratite učinak svojih favorita, birate granicu poena i sastavite tiket uz kvotu 1,92.
Ko će preuzeti odgovornost kada se utakmica bude lomila? Ko će pronaći šuterski ritam, a ko imati veče u kojem odbrana jednostavno nema odgovor? Nova sezona ponovo donosi veliki broj individualnih duela, a upravo će učinak igrača biti u centru pažnje promocije.
Priča se ne završava samo na Evroligi, jer vas ista kvota čeka i na ponudi poena igrača u ABA ligi, pa će 1,92 biti deo AdmiralBet startne postave tokom najvećih regionalnih i evropskih košarkaških utakmica.
Pred nama su meseci velikih derbija, neizvesnih završnica i individualnih partija koje mogu da obeleže čitavu sezonu.
Kompletnu košarkašku ponudu možete pronaći na AdmiralBet.rs, gde vas tokom sezone očekuje kvota 1,92 na celokupnoj ponudi poena igrača u Evroligi i ABA ligi.
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