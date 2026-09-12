Košarka

Amerikanci najavljuju senzaciju! Jokić bi mogao da napusti Denver?

А.И.

12. 09. 2026. u 10:48 >> 11:07

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NAJVEĆA zvezda NBA lige danas bez sumnje je Nikola Jokić. Ime srpskog košarkaša pominje se u trejd pričama sve češće, a otkriveno je i da li će ostati u Denveru.

Американци најављују сензацију! Јокић би могао да напусти Денвер?

FOTO: Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia

Američki mediji bavili su se upravo tom mogućnošću. Razlog za spekulacije leži u njegovom ugovoru. Somborac ima igračku opciju od 62 miliona dolara za sezonu 2027/28, te bi tako teoretski mogao da bude slobodan igrač.- 

Za sada nema nikakvih naznaka da bi Jokić uopšte želeo da napusti Denver. Naprotiv, govorio je u više navrata da želi u Koloradu da završi karijeru. 

Autor analize tvrdi da postoji čak 95 odsto šansi da Jokić i nakon isteka ugovora ostane u Denveru. Onih pet odsto ostavljaju prostora za medijske spekulacije i najveći transfer u NBA istoriji. 

Amerikanci navode: "Ukoliko bi Denver ove sezone imao velike probleme sa povredama i ostvario loš rezultat, Jokić bi mogao da zatraži trejd."

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

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