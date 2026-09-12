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DINAMO ČEKA VOJVODINU: Pančevci i Novosađani sutra će odmeriti snage na startu ARKUS lige za rukometaše

Slobodan Krstović

12. 09. 2026. u 09:00

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DERBI već na startu šampoiata. Rukometaši Dinama će u prvom kolu ARKUS lige sutra ugostiti igrače Vojvodine. Taj deul računaće se i za Regionalnu ligu, jer su obe ekipe u grupi B. Novi superligaš dočekuje Crvene zvezdu, doć će Radnički odmeriti snage sa niškim Železnučarom. Podsetimo, zbog teške finansijske situacije Vranje je odustalo od takmičenja.

ДИНАМО ЧЕКА ВОЈВОДИНУ: Панчевци и Новосађани сутра ће одмерити снаге на старту АРКУС лиге за рукометаше

Foto: Depositphotos

PRVO kolo ARKUS Superlige Srbije za rukometaše, subota: Dinamo - Vojvodina (18.00), Loznica - Crvena zvezda (19.30), Radnički - Železničar jug (18.30). Nedelja: Lavovi - Šamot 65 (20.00). Ponedeljak: Jugović - Metaloplastika (18.00). Ranije: Partizan - Dubočica 39:31.

Partizan brani titulu prvaka.

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