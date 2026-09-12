DINAMO ČEKA VOJVODINU: Pančevci i Novosađani sutra će odmeriti snage na startu ARKUS lige za rukometaše
DERBI već na startu šampoiata. Rukometaši Dinama će u prvom kolu ARKUS lige sutra ugostiti igrače Vojvodine. Taj deul računaće se i za Regionalnu ligu, jer su obe ekipe u grupi B. Novi superligaš dočekuje Crvene zvezdu, doć će Radnički odmeriti snage sa niškim Železnučarom. Podsetimo, zbog teške finansijske situacije Vranje je odustalo od takmičenja.
PRVO kolo ARKUS Superlige Srbije za rukometaše, subota: Dinamo - Vojvodina (18.00), Loznica - Crvena zvezda (19.30), Radnički - Železničar jug (18.30). Nedelja: Lavovi - Šamot 65 (20.00). Ponedeljak: Jugović - Metaloplastika (18.00). Ranije: Partizan - Dubočica 39:31.
Partizan brani titulu prvaka.
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