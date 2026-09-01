Košarka

Navaro debitovao "stotkom"! Zvezda preslišala rivala na premijeri tima, evo ko je izdominirao!

Новости онлине/С.С.

01. 09. 2026. u 20:07

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Crveno-beli slavili u kontrolnom meču zatvorenog tipa.

Наваро дебитовао стотком! Звезда преслишала ривала на премијери тима, ево ко је издоминирао!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde deklasirali su Mladost rezultatom 102:68, u prvoj prijateljskoj utakmici pred početak nove sezone.

Tako je novi trener tima s Malog Kalemegdana Ibon Navaro debitovao pobedom na klupi Beograđana, u čijem timu se istaklo nekoliko košarkaša.

Prednjačio je Patrik Baldvin sa 23 poena, dok je Semi Odželeje dodao 18, a Džordan Nvora 16. Dvocifren učinak imao je i Tajson Karter sa 12 poena.

U pobedničkom timu se takođe istakao tandem bekova, jer su pojačanja Kris Džons i Nik Veiler-Beb upisali po osam asistencija, pa je evroligaš već u prvom pripremnom susretu pokazao širinu u organizaciji igre.

Minute su dobili i mladi Sava Đurić i Jovan Bikić, što je dodatno ulepšalo prvi test nove ekipe.

"Trener Navaro nije mogao da računa na sedmoricu igrača: Ognjena Dobrića, Dejana Davidovca, Nikolu Đurišića, Stefana Miljenovića, Čimu Monekea, Ebuku Izundua i Davida Kramera", stoji u objavi Zvezde.

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