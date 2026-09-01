NBA sezona još nije počela, Nikola Jokić već osvojio nagradu!
Srpski centar odbranio priznanje iz prethodnog ciklusa.
Kapiten reprezentacije Srbije imao je uspešnu epizodu sa "orlovima" u avgustovskim prozorima, slavivši u kvalifikacijama za Mundobasket protiv Islanda i Italije.
Kako sezona u NBA ligi još nije počela, najbolji košarkaš sveta odlučio je da pomogne timu Dušana Alimpijevića, ali i pored pauze u najjačem takmičenju na planeti, nagrade na adresu "Džokera" stižu i kad ne igra.
Srpski as proglašen je za dobitnika nagrade za asistenciju godine u izboru NBA ID Fan Favorites za sezonu 2025/26, pošto su upravo navijači njegovu majstoriju izabrali kao najbolju u konkurenciji.
Prva zvezda Denvera je, inače, poznat po sloganu "kada dodaš loptu dvojica su srećni", a kako njegove asistencije "imaju oči" spektakl je zagarantovan.
Somborac je bio nominovan sa najboljim igračem Oklahome, Šejom Gildžesom-Aleksanderom, potom, Džejmsom Hardenom, Alperenom Šengunom, Šejdonom Šarpom i Karl-Entonijem Taunsom, ali je na kraju upravo on dobio najveće poverenje fanova.
Za Jokića je ovo posebno priznanje jer je i prošle godine osvojio istu kategoriju u okviru NBA Fan Favorites izbora. Tada je navijače oduševio asistencijom u konkurenciji sa Brendinom Podžemskim, Ridom Šepardom, Lukom Dončićem, Džom Morentom i Šejdonom Šarpom.
Akciju Jokića pogledajte na gore priloženom snimku od 0:13 sekundi.
Od ostalih nagrađenih, na spisku su se našli:
Bam Adebajo (partija godine i 83 poena za Majami protiv Vašingtona).
O Džej Anunobi je odneo dve nagrade – za fotografiju godine i ključni potez godine. As Njujorka je posebno ostao upamćen po košu iz odbitka u četvrtoj utakmici NBA finala, kojim je Nikse pogurao ka epskom preokretu.
Slovenac Luka Dončić (Los Anđeles Lejkersi) dobio je nagradu za dribling godine, dok je Stefon Kasl osvojio priznanje za zakucavanje godine.
Luk Kornet proglašen je za autora najbolje blokade.
Šej Gildžes-Aleksander pobedio u kategoriji najboljeg modnog stila godine.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
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