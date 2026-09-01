Čeka se još Janis: Adetokumbo stigao kod brata! Detonacija u Evrokupu!

Posle 255 odigranih utakmica za Bakse, jedan od najpoznatije košarkaške braće izabrao novu sredinu.

VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Završena je epizoda Tanasisa Adetokumba u Milvokiju! Stariji brat NBA zvezde Janisa Adetokumba, od danas je i zvanično novi igrač Arisa iz Soluna.

Reprezentativac Grčke je sa solunskim "ratnicima" potpisao dvogodišnji ugovor, uz mogućnost nastavka saradnje, dok je učesnik Evrokupa dobio sigurno najzvučnije ime u ovom takmičenju.

Tanasis je sa bratom Janisom osvojio NBA prsten, pošto su Bakse vodili do istorijske titule 2010. godine.

Ovim povodom se oglasio i Aris, te su Solunjani izdali zvanično saopštenje:

„ARIS OEM objavljuje da je angažovao Tanasisa Adetokumba na naredne 2+1 godine.

Tanasis Adetokumbo rođen je 18. jula 1992. godine i visok je 2,01 metar, a igra na pozicijama krila.

Reprezentativac ARISA započeo je košarkašku karijeru u Filatlitikosu 2011. godine. Godinu dana kasnije otišao je u Sjedinjene Američke Države, gde je nastupao za Delaver87ers, filijalu Filadelfija Seventisiksersa u NBA razvojnoj ligi. Tamo je prosečno beležio 12 poena, 4,3 skoka, 2,1 asistenciju, 1,2 ukradene lopte i 1,3 blokade po utakmici.

🚨 Breaking: Thanasis Antetokounmpo is leaving the NBA and signing with a three-year deal with Greek club ARIS Thessaloniki, per @Eurohoopsnet



Thanos leaves the NBA as a champion after spending 6 seasons alongside his brother Giannis 🏆🫡 pic.twitter.com/cJBUKrJVxp — Bleacher Report (@BleacherReport) September 1, 2026

Godine 2014. Njujork Niksi izabrali su ga kao 41. pika na NBA draftu. U sezoni 2014/15 igrao je za razvojni tim Njujorka, Vestčester Nikse, gde je prosečno beležio 13,9 poena, 6,2 skoka, 1,7 asistencija, 1,7 ukradenih lopti i 1,7 blokada, čime je izborio mesto u drugoj najboljoj defanzivnoj petorci D-lige.

U sezoni 2015/16, takođe u Vestčesteru, prosečno je postizao 10,9 poena, uz 4,8 skokova, 1,4 asistencije i 1,2 blokade po utakmici, dok je za Njujork Nikse odigrao dve utakmice.

Godine 2016. vratio se u Evropu i potpisao za špansku Andoru, za koju je prosečno beležio 7,3 poena i 3,8 skokova, pomogavši joj da se, posle 22 godine, vrati u plej-of. Protiv Real Madrida prosečno je postizao 12,7 poena i imao 4,7 skokova.

U leto 2017. godine vratio se u Grčku i potpisao dvogodišnji ugovor sa Panatinaikosom. U prvoj sezoni, na ukupno 67 utakmica u Grčkoj i Evroligi, prosečno je beležio 5,6 poena i 2,7 skokova, osvojio je MVP priznanje na Ol-star utakmici 2018. godine, a potom i titulu prvaka Grčke. U sezoni 2018/19 imao je prosek od 4,9 poena i 2,5 skokova na ukupno 55 utakmica, a sa Panatinaikosom je ponovo osvojio prvenstvo.

Godine 2019. vratio se u NBA ligu i potpisao za Milvoki Bakse, gde se pridružio svom bratu Janisu. Godine 2021. osvojio je NBA titulu sa Baksima. U tom klubu ostao je do ovog leta, s tim da je propustio sezonu 2024/25 zbog povrede, a za Milvoki je ukupno odigrao 255 utakmica.

Tanasis Adetokumbo je od 2016. godine član seniorske reprezentacije Grčke, kojoj trenutno pomaže u pokušaju da izbori plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine.", stoji u zvaničnom saopštenju Solunjana.

Podsetimo, Tanasis, drugi od četvorice braće Adetokumbo, takođe brani boje Arisa, pa se sada samo čekaju potpisi Janisa i najmlađeg Aleksisa.

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