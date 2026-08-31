Bivši prvak sveta pokorio Beograd i osvojio titulu
Kakav turnir za Stupačuka i Sanza
Argentinski padel igrač Franko Stupačuk i Španac Jon Sanz osvojili su titulu na FIP Gold turniru u Beogradu, pošto su u finalu savladali Špance Kokea Nijeta i Majka Janguasa 6:3, 7:5.
Stupačuk i Sanz tako su na najbolji mogući način započeli zajedničku saradnju, budući da im je turnir u srpskoj prestonici bio prvi na kojem su nastupili kao tandem.
FIP Gold Beograd, održan u okviru KUPRA FIP Tura, okupio je brojna poznata imena svetskog padela. Pored Stupačuka, Sanza, Nijeta i Janguasa, u završnici turnira nastupili su i Aleks Ruiz, Havi Garsija, Pablo Lijó i Šisko Gil.
Posebno zanimljivu priču predstavljao je povratak Kokea Nijeta i Majka Janguasa, koji su ponovo zaigrali zajedno. Njih dvojica stigli su do finala, ali nisu uspeli da naprave još jedan veliki korak i osvoje trofej.
Stupačuk i Sanz bili su ubedljivi u polufinalu, gde su savladali Aleksa Ruiza i Havija Garsiju sa 6:3, 6:1. U drugom polufinalu Nijeto i Janguas bili su bolji od Pabla Lijóa i Šiska Gila.
Za Stupačuka, inače jednog od najboljih igrača padela ikada, je ovo bila druga titula na KUPRA FIP Turu ove godine, nakon trijumfa na FIP Platinum turniru u Tirani, dok je za Sanza trofej u Beogradu predstavljao idealan početak saradnje sa argentinskim asom.
Završnica turnira odigrana je na posebno postavljenom centralnom terenu ispred hotela „Sent Redžis Beograd“ i Kule Beograd, dok je takmičenje u ranijim fazama održano u „Padel centru Beograd Voterfront“.
Pobednici su osvojili po 150 bodova za svetsku rang-listu, a trijumf u Beogradu doneo je Stupačuku i Sanzu i dodatnu korist pred nastavak sezone. Zahvaljujući osvojenim bodovima, njih dvojica će kao četvrti nosioci nastupiti na narednim velikim turnirima, počevši od Pariza.
Turnir u Beogradu imao je i humanitarni karakter, pošto je prihod od prodaje ulaznica za završnicu bio namenjen UNICEF-u Srbija, za program podrške prevremeno rođenim bebama.
Dolazak igrača iz samog vrha svetskog padela predstavlja značajan korak za razvoj ovog sporta u Srbiji, a Beograd se još jednom pokazao kao grad sposoban da organizuje međunarodne događaje najvišeg ranga.
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