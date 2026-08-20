Košarka

BIVŠI IGRAČ PARTIZANA U SAKRAMENTU! Zamena za Rasela Vesbruka

Filip Milošević

20. 08. 2026. u 17:00

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Američki plejmejker i bivši igrač Partizana, Kamerun Pejn, uskoro će zvanično postati novi igrač Sakramento Kingsa.

БИВШИ ИГРАЧ ПАРТИЗАНА У САКРАМЕНТУ! Замена за Расела Весбрука

Foto: Maxim Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dobro obavešteni Džejk Fišer prenosi da su čelnici Kingsa sve dogovorili sa Kameronom Pejnom koji će u četvrtak odraditi probne treninge u timskim prostorijama.

Pejn je prošlu sezonu završio u Filadelfiji, a pre toga je nosio dres beogradskog Partizana.

On bi trebao da stigne kao zamena za Rasela Vesbruka koji se penzionisao nedavno.

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