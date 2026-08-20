BIVŠI IGRAČ PARTIZANA U SAKRAMENTU! Zamena za Rasela Vesbruka

Američki plejmejker i bivši igrač Partizana, Kamerun Pejn, uskoro će zvanično postati novi igrač Sakramento Kingsa.

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Dobro obavešteni Džejk Fišer prenosi da su čelnici Kingsa sve dogovorili sa Kameronom Pejnom koji će u četvrtak odraditi probne treninge u timskim prostorijama.

Pejn je prošlu sezonu završio u Filadelfiji, a pre toga je nosio dres beogradskog Partizana.

On bi trebao da stigne kao zamena za Rasela Vesbruka koji se penzionisao nedavno.

The Kings will begin a series of veteran workouts tomorrow by hosting Cam Payne, sources say. We’ve already reported Sacramento’s interest in Victor Oladipo. Another experienced ball handler the Kings are considering, per sources, is Elfrid Payton. — Jake Fischer (@JakeLFischer) August 20, 2026