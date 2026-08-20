BRAVO: Srpkinja odbranila titulu prvaka sveta
Novi uspeh za Vasiliju Borovićanin
Srpski MMA sport ponovo ima razlog za slavlje! Prošlogodišnja svetska šampionka Vasilija Borovićanin krunisala je 2026. godinu vrhunskim uspehom, odbranivši titulu i postavši svetska šampionka drugu godinu za redom.
Nastupajući u kategoriji "Youth B" (do 67 kg), šesnaestogodišnja članica MMA tima Feniks iz Kraljeva prikazala je apsolutnu dominaciju. Na putu do zlatne medalje zabeležila je četiri ubedljive pobede jednoglasnom odlukom sudija. Tokom turnira redom su padale dve takmičarke iz Ukrajine, kao i predstavnica Angole. Dok se u velikom finalu i meču za zlato ponovo se sastala sa Engleskinjom Dejzi Bauers, sa kojom je vodila bitku za najsjajnije odličje i na prethodnom prvenstvu.
Finalni duel doneo je novu taktičku lekciju mlade Srpkinje. Vasilija je bila potpuno dominantna u rvačkom segmentu, upisala nekoliko opasnih pokušaja završnica i provela veći deo meča u dominantnoj gornjoj poziciji. To joj je donelo novu jednoglasnu odluku sudija i potvrdu apsolutne dominacije u svetskom vrhu.
Uspeh u Abu Dabiju ovde se ne završava. Već od sutra pa sve do nedelje, MMA reprezentacija Srbije nastavlja pohod na nova odličja, a za zlatne medalje boriće se: Amir Karišik, Andrei Geca, Vuk Maksimović i Luka Tošović.
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