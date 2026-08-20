Ostali sportovi

BRAVO: Srpkinja odbranila titulu prvaka sveta

M.M.

20. 08. 2026. u 16:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Novi uspeh za Vasiliju Borovićanin

БРАВО: Српкиња одбранила титулу првака света

Foto: RSMMAF

Srpski MMA sport ponovo ima razlog za slavlje! Prošlogodišnja svetska šampionka Vasilija Borovićanin krunisala je 2026. godinu vrhunskim uspehom, odbranivši titulu i postavši svetska šampionka drugu godinu za redom.

Nastupajući u kategoriji "Youth B" (do 67 kg), šesnaestogodišnja članica MMA tima Feniks iz Kraljeva prikazala je apsolutnu dominaciju. Na putu do zlatne medalje zabeležila je četiri ubedljive pobede jednoglasnom odlukom sudija. Tokom turnira redom su padale dve takmičarke iz Ukrajine, kao i predstavnica Angole. Dok se u velikom finalu i meču za zlato ponovo se sastala sa Engleskinjom Dejzi Bauers, sa kojom je vodila bitku za najsjajnije odličje i na prethodnom prvenstvu.

Finalni duel doneo je novu taktičku lekciju mlade Srpkinje. Vasilija je bila potpuno dominantna u rvačkom segmentu, upisala nekoliko opasnih pokušaja završnica i provela veći deo meča u dominantnoj gornjoj poziciji. To joj je donelo novu jednoglasnu odluku sudija i potvrdu apsolutne dominacije u svetskom vrhu.

Uspeh u Abu Dabiju ovde se ne završava. Već od sutra pa sve do nedelje, MMA reprezentacija Srbije nastavlja pohod na nova odličja, a za zlatne medalje boriće se: Amir Karišik, Andrei Geca, Vuk Maksimović i Luka Tošović. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PUTINOVO OMILJENO MESTO META DRONOVA: Nekad dolazio 24 puta godišnje, sad smanjio broj poseta - Rusi i dalje rado idu na more uprkos opasnosti
Svet

0 0

PUTINOVO OMILjENO MESTO META DRONOVA: Nekad dolazio 24 puta godišnje, sad smanjio broj poseta - Rusi i dalje rado idu na more uprkos opasnosti

RAT se sve više uvlači u svakodnevni život Rusa, pa čak i u njihove godišnje odmore. Na obali Crnog mora, jednom od najpopularnijih ruskih letnjih odredišta, turisti se sunčaju i kupaju dok se u pozadini oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost, iznad njih lete dronovi, a posledice napada osećaju se i kroz nestašice goriva i zagađenje mora. Uprkos tome, plaže nisu prazne, a mnogi Rusi i dalje dolaze na odmor.

20. 08. 2026. u 14:32

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 7

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA NAPADA ZLATNU MEDALJU NA EP: Naše devojke nas ni na šta manje nisu navikle

SRBIJA NAPADA ZLATNU MEDALjU NA EP: Naše devojke nas ni na šta manje nisu navikle