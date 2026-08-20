STIŽE DA GLEDA MEČ PROTIV PLZENJA, PA POTPISUJE ZA ZVEZDU: Francuzi otkrili detalje oko novog pojačanja crveno-belih

Bamba Dijeng najverovatnije oblači dres srpskog šampiona

Foto: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda je na pragu još jednog značajnog pojačanja u finišu letnjeg prelaznog roka. Kako ekskluzivno javlja ugledni francuski novinar i insajder sa tržišta fudbalera, Santi Auna, novi igrač srpskog šampiona trebalo bi da postane Bamba Dijeng!

Prema informacijama pomenutog novinara, reprezentativac Senegala će u narednih nekoliko sati poleteti put Beograda kako bi finalizovao transfer na "Marakanu".

Planirano je da Dijeng večeras uživo posmatra duel između Crvene zvezde i Viktorije Plzenj u okviru plej-ofa za Ligu Evrope, dok su lekarski pregledi zakazani već za sutra ujutru. Ukoliko sve protekne po planu, Senegalac će odmah nakon toga staviti potpis na ugovor sa crveno-belima.

Auna, međutim, poziva na blagi oprez rečima: "Osim ako ne dođe do još jednog obrta u poslednjem trenutku", aludirajući na Dijengovu prošlost i transfere koji su znali da se zakomplikuju u samom finišu, poput čuvenog slučaja sa Nicom i Lidsom. Takođe, on je juče doputovao u Ruim da parafira za Lacio, ali nije prošao lekarske preglede.

Inače, Santi Auna je jedan od najpouzdanijih francuskih sportskih novinara, zaposlen na portalu "Foot Mercato", specijalizovan za transfere u Francuskoj i Africi.

🚨EXCL: 🔴⚪️🇸🇳 #SuperLiga |



✈️ Bamba Dieng va décoller dans les prochaines heures pour Belgrade.



🇷🇸 L’attaquant devrait assister ce soir au match entre l’Étoile Rouge de Belgrade et le Viktoria Plzeň, en barrage de Ligue Europa.



🩺 Visite médicale prévue demain.



👀 A moins… pic.twitter.com/gU6UUtG5uO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 20, 2026