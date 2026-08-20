IMA LI "MESA" ZA ZVEZDU I PARTIZAN? Ovi Srbi su slobodno na tržištu, da li je vreme da se vrate kući?

KLUBOVI se pojačavaju pred novu sezonu, a mnogi traže prava pojačanja kako bi kompletirali redove za borbu za vrh tabele.

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Srpski fudbaleri ove godine nisu toliko na ceni, Dušan Vlahović promenio je tim, prešao u Bešiktaš, ali mnogo je onih koji su slobodni u izboru sredine. Pravo je pitanje da li među njima ima pojačanja vrednih Zvezde i Partizana.

Dva najbolja srpska kluba dosta kubure sa realizacijom, ali to je generalno "boljka" većine naših timova, a trenutno su na tržištu slobodni igrači koji bi možda u tome mogli da im pomognu.

Po podacima sajta "Transfermarkt" Slobodni u izboru nove sredine su Saša Zdjelar, Nemanja Gudelj, Nemanja Radonjić, Mihajlo Ristić, Luka Milivojević, Matija Nastasić, Nikola Maraš, Stefan Cvetković, Darko Lazović, Lazar Marković...

FOTO: Printskrin/Transfermarkt.com

Vreme pred nama pokazaće hoće li biti povrataka u Srbiju ili će pomenuti igrači pokušati da sreću pronađu van granica naše zemlje, jedno je sigurno, menadžmenti klubova biće na slatkim mukama...

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