Fudbal

IMA LI "MESA" ZA ZVEZDU I PARTIZAN? Ovi Srbi su slobodno na tržištu, da li je vreme da se vrate kući?

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20. 08. 2026. u 16:40

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KLUBOVI se pojačavaju pred novu sezonu, a mnogi traže prava pojačanja kako bi kompletirali redove za borbu za vrh tabele.

ИМА ЛИ МЕСА ЗА ЗВЕЗДУ И ПАРТИЗАН? Ови Срби су слободно на тржишту, да ли је време да се врате кући?

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Srpski fudbaleri ove godine nisu toliko na ceni, Dušan Vlahović promenio je tim, prešao u Bešiktaš, ali mnogo je onih koji su slobodni u izboru sredine. Pravo je pitanje da li među njima ima pojačanja vrednih Zvezde i Partizana. 

Dva najbolja srpska kluba dosta kubure sa realizacijom, ali to je generalno "boljka" većine naših timova, a trenutno su na tržištu slobodni igrači koji bi možda u tome mogli da im pomognu. 

Po podacima sajta "Transfermarkt" Slobodni u izboru nove sredine su Saša Zdjelar, Nemanja Gudelj, Nemanja Radonjić, Mihajlo Ristić, Luka Milivojević, Matija Nastasić, Nikola Maraš, Stefan Cvetković, Darko Lazović, Lazar Marković... 

FOTO: Printskrin/Transfermarkt.com

Vreme pred nama pokazaće hoće li biti povrataka u Srbiju ili će pomenuti igrači pokušati da sreću pronađu van granica naše zemlje, jedno je sigurno, menadžmenti klubova biće na slatkim mukama... 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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