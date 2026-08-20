IMA LI "MESA" ZA ZVEZDU I PARTIZAN? Ovi Srbi su slobodno na tržištu, da li je vreme da se vrate kući?
KLUBOVI se pojačavaju pred novu sezonu, a mnogi traže prava pojačanja kako bi kompletirali redove za borbu za vrh tabele.
Srpski fudbaleri ove godine nisu toliko na ceni, Dušan Vlahović promenio je tim, prešao u Bešiktaš, ali mnogo je onih koji su slobodni u izboru sredine. Pravo je pitanje da li među njima ima pojačanja vrednih Zvezde i Partizana.
Dva najbolja srpska kluba dosta kubure sa realizacijom, ali to je generalno "boljka" većine naših timova, a trenutno su na tržištu slobodni igrači koji bi možda u tome mogli da im pomognu.
Po podacima sajta "Transfermarkt" Slobodni u izboru nove sredine su Saša Zdjelar, Nemanja Gudelj, Nemanja Radonjić, Mihajlo Ristić, Luka Milivojević, Matija Nastasić, Nikola Maraš, Stefan Cvetković, Darko Lazović, Lazar Marković...
Vreme pred nama pokazaće hoće li biti povrataka u Srbiju ili će pomenuti igrači pokušati da sreću pronađu van granica naše zemlje, jedno je sigurno, menadžmenti klubova biće na slatkim mukama...
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