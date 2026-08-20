SRBIJA NAPADA ZLATNU MEDALJU NA EP: Naše devojke nas ni na šta manje nisu navikle

ŽENSKA odbojkaška reprezentacija je spremna da na Evropskom prvenstvu pokaže da i dalje pripada samom vrhu evropske odbojke.

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Iako na poslednjih par izdanja Lige nacija nije dolazila do plej-of faze, uz slabe nastupe na proteklom Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama, ženska odbojkaška reprezentacija sa velikim očekivanjima dočekuje Evropsko prvenstvo koje se igra između 21. avgusta i 6. septembra.

O ambiciji najbolje svedoče reči Zorana Terzića koji je rekao da je minimalni cilj plasman u polufinale i jasno je da legendarni selektor želi da vrati Srbiju u sam vrh.

Samopouzdanje za takvu izjavu pre svega mu daje zdrava Tijana Bošković koja je spremna da pokaže zašto je mnogi smatraju najboljom odbojkašicom sveta, kao i povratak legendarne Maje Ognjenović koja će nadoknaditi veliki minus koji je naša reprezentacija imala na poziciji tehničara bez nje.

Tu su naravno i mlade snage, Hena Kurtagić je jedan od najboljih srednjih blokera na prvenstvu, primači Uzelac, Čajić i Tica rastu iz meča u meč, a tokom Lige nacija se istakla i Bojana Gočanin koja je bila najbolji libero interkontinentalne faze takmičenja.

Ostaje žal zbog povreda Maje Aleksić i Maše Kirov koje bi sigurno dosta značile na mrežu uz Henu Kurtagić, ali pozvana je iskusna Mina Popović koji će pokušati da ih odmeni, a kao pripomoć tu će biti i Mina Osmajić.

Jasno je da kvalitet za medalju postoji, a veoma bitna stvar biće i da naše devojke zauzmu prvo mesto u grupi "B" jer bi im to potencijalno znatno olakšalo plasman u finale takmičenja.

Foto Nikola Skenderija

Pored Srbije, u grupi se nalaze Austrija, Bugarska, Grčka, Ukrajina i domaćin Češka. To su sve reprezentacije koje nisu na našem nivou i prvo mesto se ne bi smelo dovoditi u pitanje.

Osvajanje tog prvog mesta je jako bitno jer ukoliko Turska, Italija i Srbija, tri glavna favorita za zlato, osvoje svoje grupe, što se i očekuje da učine, naše devojke bi otišle na drugu stranu žreba i izmakle Tursku u Italiju u nokaut fazi sve do samog finala.

O kvalitetu te dve nacije ne treba trošiti previše reči, Italijanke su akutelne olimpijske, odnosno svetske šampionke, u svojim redovima Velasko ima igračice poput Antropove, Alesije Oro, Paole Egonu, Sare Far... zaista neverovatan sastav.

Što se tiče Turkinja, one su akutelne evropske šampionke i ovog leta osvojile su Ligu nacija na krilima Melise Vargas kojoj pomažu Zehra Guneš, Hande Baladin, Elif Šahin.... Sa klupe ih predvodi veliki Danijele Santareli i što je najbitnije imaće ogromnu podršku sa tribina pošto će igrati u Istanbulu tokom čitavog toka turnira.

Od reprezentacija na koje još treba obratiti pažnju tu su Poljska i Holandija, potencijalno i Nemačka ako je raspoložena u datom trenutku, ali to su sve ekipe protiv kojih bi Srbija bila favorit u međusobnom susretu.

Takođe, naše devojke su na prethodna četiri Evropska prvenstva odigrale četiri finala, dva puta su slavile, dok su dva puta morale da se zadovolje srebrom, tako da nas nisu navikle ni na šta drugo nego na borbu za najsajnije odličje.

Ostaje nam samo da se nadamo da povreda neće biti, kao na prošlom Svetskom prvenstvu, iskustvo Terzića je dokazano u bezbroj navrata, zna kako se pravi šampionski tim i nadamo se da ćemo Srbiju gledati u Istanbulu gde će biti održani polufinalni obračuni kao i samo finale Evropskog prvenstva.