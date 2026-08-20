BARSELONA NE STAJE: Posle Rodrija stigao još jedan bivši igrač Mančester sitija!

Katalonci prave moćan tim za novu sezonu.

Foto: AP Photo/Joan Monfort

Portugalski fudbaler Žoao Kanselo novi je igrač Barselone, saopštio je danas španski klub.

Defanzivac (32) je na Nou Kamp stigao kao slobodan igrač i potpisao je ugovor do 30. juna 2029. godine.

Reprezentativac Portugala je drugi deo prošle sezone proveo u Barseloni, kao pozajmljeni igrač Al Hilala.

On je u dosadašnjem delu karijere bio član i Benfike, Valensije, Intera, Juventusa, Mančester sitija i Bajerna iz Minhena.

Kanselo je za reprezentaciju Portugala odigrao 73 utakmice i postigao 12 golova.

Nedavno su Katalonci promovisali i vezistu Rodrija, takođe bivšeg fudbalera Mančester sitija i zvanično najboljeg igrača prethodnog Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, gde su Španci osvojili drugu planetarnu titulu.

Barselona će 23. avgusta gostovati Elčeu u drugom kolu španskog prvenstva.

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