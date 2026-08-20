BARSELONA NE STAJE: Posle Rodrija stigao još jedan bivši igrač Mančester sitija!
Katalonci prave moćan tim za novu sezonu.
Portugalski fudbaler Žoao Kanselo novi je igrač Barselone, saopštio je danas španski klub.
Defanzivac (32) je na Nou Kamp stigao kao slobodan igrač i potpisao je ugovor do 30. juna 2029. godine.
Reprezentativac Portugala je drugi deo prošle sezone proveo u Barseloni, kao pozajmljeni igrač Al Hilala.
On je u dosadašnjem delu karijere bio član i Benfike, Valensije, Intera, Juventusa, Mančester sitija i Bajerna iz Minhena.
Kanselo je za reprezentaciju Portugala odigrao 73 utakmice i postigao 12 golova.
Nedavno su Katalonci promovisali i vezistu Rodrija, takođe bivšeg fudbalera Mančester sitija i zvanično najboljeg igrača prethodnog Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, gde su Španci osvojili drugu planetarnu titulu.
Barselona će 23. avgusta gostovati Elčeu u drugom kolu španskog prvenstva.
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