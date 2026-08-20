OVO JE ČEKALA CELA SRBIJA! Pogledajte kako je izgledao Jokićev dolazak na meč protiv Francuske! (VIDEO)

Alimpijevićevi "orlovi" igraju prijateljsku utakmicu protiv "trikolora".

FOTO: FIBA.basketball

Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova igra meč protiv Francuske, u sklopu priprema uoči nastavka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

"Orlovi" će protiv istog rivala igrati i u nedelju, kada će gostovati Francuzima u Lionu, a večerašnji okršaj protećiće u znaku Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.

Kapiteni dve selekcije i najbolji igrač sveta, odnosno, najbolji defanzivac NBA lige vodiće žestoku borbu na parketu Beogradske arene.

Bilo je posebno zanimljivo videti dolazak prve zvezde Denver Nagetsa u najveću dvoranu na Balkanu.

Hladan "kao špricer", kao što je to slučaj i na utakmicama njegovih Nagetsa, Nikola Jokić je poveo saigrače na megdan "trikolorima".

Nema dileme da će sve oči srpskih navijača biti usmerene upravo ka kapitenu i najvećem adutu protiv večerašnjeg rivala.

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