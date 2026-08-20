OVO JE ČEKALA CELA SRBIJA! Pogledajte kako je izgledao Jokićev dolazak na meč protiv Francuske! (VIDEO)
Alimpijevićevi "orlovi" igraju prijateljsku utakmicu protiv "trikolora".
Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova igra meč protiv Francuske, u sklopu priprema uoči nastavka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
"Orlovi" će protiv istog rivala igrati i u nedelju, kada će gostovati Francuzima u Lionu, a večerašnji okršaj protećiće u znaku Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.
Kapiteni dve selekcije i najbolji igrač sveta, odnosno, najbolji defanzivac NBA lige vodiće žestoku borbu na parketu Beogradske arene.
Bilo je posebno zanimljivo videti dolazak prve zvezde Denver Nagetsa u najveću dvoranu na Balkanu.
Hladan "kao špricer", kao što je to slučaj i na utakmicama njegovih Nagetsa, Nikola Jokić je poveo saigrače na megdan "trikolorima".
Nema dileme da će sve oči srpskih navijača biti usmerene upravo ka kapitenu i najvećem adutu protiv večerašnjeg rivala.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
PRVA "BOMBA" RIJERE: Zvezda dovodi učesnika Svetgskog prvenstva!
20. 08. 2026. u 15:06
HAOS U BANjALUCI! Stadion zaključan zbog Ratka Mladića, hitno se oglasili iz Borca
20. 08. 2026. u 13:03
SKANDAL U ZAGREBU! Rusi nisu hteli da pruže ruku "lažnom" Hrvatu
20. 08. 2026. u 10:46 >> 11:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"
Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.
19. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)