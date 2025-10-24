PARTIZAN PRED NOVIM IZAZOVOM – PARIZ STIŽE U BEOGRAD
Da li Arena ostaje neosvojiva tvrđava?
Večeras od 20.30 časova Partizan će na parketu Arene ugostiti tim Pariza u okviru 6. kola Evrolige. Crno-beli su sezonu otvorili sa tri pobede iz pet utakmica, ali ih sada čeka rival koji igra u najbržem ritmu na kontinentu i koji je već dokazao da može da pomrsi račune i favoritima.
Iako Obradovićev tim još uvek traži svoju pravu formu, Partizan je pokazao da zna kako da pobeđuje i u mečevima kada ne deluje u punom ritmu. Trijumfi nad Armanijem, Efesom i Baskonijom stigli su u napetim završnicama, ali su pokazali čvrstinu i mentalnu snagu ekipe. Međutim, povreda Karlika Džonsa, jednog od najvažnijih igrača u sistemu crno-belih, svakako predstavlja udarac, pa će ofanzivni teret pasti na pleća Dvejna Vašingtona i Šejka Miltona, uz podšku Bonge, Tajrika Džonsa i Vanje Marinkovića.
Francuski predstavnik je, pak, zadržao prepoznatljiv stil – brz, agresivan i nepredvidiv. Novi trener Frančesko Tabelini uspeo je da spoji mladost i energiju u tim koji osvaja publiku ofanzivnim šutem i borbom pod košem. Pariz je do sada ostvario tri pobede i dva poraza, a već je pokazao snagu pobedom nad Makabijem u Tel Avivu. Njihovo oružje su ofanzivni skokovi, kojih beleže prosečno čak 17 po meču, što ih čini najdominantnijom ekipom Evrolige u toj kategoriji.
Partizan i Pariz do sada su se sastali svega dva puta u Evroligi, a učinak je izjednačen. Sada, pred rasprodatom Arenom, Željko Obradović i njegov tim žele da potvrde da Beograd ostaje mesto gde se protivnici teško izvlače sa bodovima.
Ovaj meč možete ispratiti uživo na AdmiralBet.rs, gde vas čeka kvota 1,92 na celokupnu evroligašku ponudu za poene igrača.
Registrujte se odmah i preuzmite čarobni Bonus dobrodošlice – do 10.000 dinara bez depozita, do 300% bonusa na prvi depozit i 5 dana besplatne igre.
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)