PARTIZAN PRED NOVIM IZAZOVOM – PARIZ STIŽE U BEOGRAD

Da li Arena ostaje neosvojiva tvrđava?

FOTO: Tanjug/AP

Večeras od 20.30 časova Partizan će na parketu Arene ugostiti tim Pariza u okviru 6. kola Evrolige. Crno-beli su sezonu otvorili sa tri pobede iz pet utakmica, ali ih sada čeka rival koji igra u najbržem ritmu na kontinentu i koji je već dokazao da može da pomrsi račune i favoritima.

Iako Obradovićev tim još uvek traži svoju pravu formu, Partizan je pokazao da zna kako da pobeđuje i u mečevima kada ne deluje u punom ritmu. Trijumfi nad Armanijem, Efesom i Baskonijom stigli su u napetim završnicama, ali su pokazali čvrstinu i mentalnu snagu ekipe. Međutim, povreda Karlika Džonsa, jednog od najvažnijih igrača u sistemu crno-belih, svakako predstavlja udarac, pa će ofanzivni teret pasti na pleća Dvejna Vašingtona i Šejka Miltona, uz podšku Bonge, Tajrika Džonsa i Vanje Marinkovića.

Francuski predstavnik je, pak, zadržao prepoznatljiv stil – brz, agresivan i nepredvidiv. Novi trener Frančesko Tabelini uspeo je da spoji mladost i energiju u tim koji osvaja publiku ofanzivnim šutem i borbom pod košem. Pariz je do sada ostvario tri pobede i dva poraza, a već je pokazao snagu pobedom nad Makabijem u Tel Avivu. Njihovo oružje su ofanzivni skokovi, kojih beleže prosečno čak 17 po meču, što ih čini najdominantnijom ekipom Evrolige u toj kategoriji.

Partizan i Pariz do sada su se sastali svega dva puta u Evroligi, a učinak je izjednačen. Sada, pred rasprodatom Arenom, Željko Obradović i njegov tim žele da potvrde da Beograd ostaje mesto gde se protivnici teško izvlače sa bodovima.

