NEMA ŠALE SA ALIMPIJEVIĆEM: Bešiktaš dobio dramu u Evrokupu
Košarkaši Bešiktaša pobedili su večeras na svom terenu Kemnic rezultatom 93:88 u meču trećeg kola grupe B Evrokupa.
Najefikasniji u timu Bešitakša, koji sa klupe vodi selektor reprezetacije Srbije Dušan Alimpijević bio je Jigit Arslan sa 19 poena.
Džona Metjuz je postigao 18 poena, dok je Ante Žižić ubacio 17.
U redovima Kemnica istakao se Kevin Jebo sa 32 poena. Kori Dejvis je zabeležio 22 poena i 11 skokova, a Jordan Minčev je postigao 15 poena.
Bešiktaš sada ima dve pobede i jedan poraz u Evrokupu, dok Kemnic ima učinak 1-2.
U sledećem kolu, Bešitaš će gostovati Ulmu, dok će Kemnic dočekati London.
