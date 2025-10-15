NEMA ŠALE SA ALIMPIJEVIĆEM: Bešiktaš dobio dramu u Evrokupu

Košarkaši Bešiktaša pobedili su večeras na svom terenu Kemnic rezultatom 93:88 u meču trećeg kola grupe B Evrokupa.

FOTO: Profimedia

Najefikasniji u timu Bešitakša, koji sa klupe vodi selektor reprezetacije Srbije Dušan Alimpijević bio je Jigit Arslan sa 19 poena.

Džona Metjuz je postigao 18 poena, dok je Ante Žižić ubacio 17.

U redovima Kemnica istakao se Kevin Jebo sa 32 poena. Kori Dejvis je zabeležio 22 poena i 11 skokova, a Jordan Minčev je postigao 15 poena.

Bešiktaš sada ima dve pobede i jedan poraz u Evrokupu, dok Kemnic ima učinak 1-2.

U sledećem kolu, Bešitaš će gostovati Ulmu, dok će Kemnic dočekati London.