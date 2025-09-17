Košarka

HENDIKEP ZA „BELE“: Kraljevačka Sloga poražena od Kolubare

Goran Ćirović

17. 09. 2025. u 12:23

U prijateljskoj utkmici, odigranoj u hali kraj Ibra, u sklopu priprema za predstojeću sezonu, košarkaši kraljevačke Sloge poraženi su od Kolubare iz Lazarevca 58:75 (13:22, 12:17, 18:17, 15:19).

Više od poraza sve u taboru kraljevačkih „belih“ zabrinula je povreda centra Bogdana Savića za koga je sezona najverovatnije završena, pa ostaje da se vidi da li će uprava kluba ovaj hendikep pokušati da nadoknadi angžovnjem novog igrača na toj poziciji, ili će se osloniti na trenutni igrački kadar.

