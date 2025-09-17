HENDIKEP ZA „BELE“: Kraljevačka Sloga poražena od Kolubare
U prijateljskoj utkmici, odigranoj u hali kraj Ibra, u sklopu priprema za predstojeću sezonu, košarkaši kraljevačke Sloge poraženi su od Kolubare iz Lazarevca 58:75 (13:22, 12:17, 18:17, 15:19).
Više od poraza sve u taboru kraljevačkih „belih“ zabrinula je povreda centra Bogdana Savića za koga je sezona najverovatnije završena, pa ostaje da se vidi da li će uprava kluba ovaj hendikep pokušati da nadoknadi angžovnjem novog igrača na toj poziciji, ili će se osloniti na trenutni igrački kadar.
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika
JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.
16. 09. 2025. u 07:30
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)