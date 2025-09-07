BASKETAŠI IZBAČENI SA EVROPSKOG PRVENSTVA! Srbija posle 11 godina ostali bez medalje!

Basket 3x3 reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je danas u četvrtfinalu u Kopenhagenu poražena od selekcije Letonije rezultatom 20:14.

FOTO: KSS

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bili su Marko Branković i Nemanja Barać sa po četiri postignuta poena.

U selekciji Letonije istakao se Rihards Kuksiks sa osam poena, dok je Nauris Miezis postigao sedam.

Basketaši Srbije su tako ostali bez medalje na Evropskom prvenstvu prvi put od 2017. godine.

Srbija je od tog perioda pet puta uzastopno bila prvak Evrope, a osvojila je i jednu srebrnu medalju na prošlom prvenstvu.

Letonija će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Austrije i Nemačke.

