KRAJ LEPE KARIJERE! DŽeremi Lin rekao zbogom košarci

Džeremi Lin, američki košarkaš tajvanskog porekla, odlučio je da završi karijeru u 37. godini života.

FOTO: EPA

- Kao sportisti, uvek smo svesni da mogućnost penzionisanja nikada nije daleko. Proveo sam svoju 15-godišnju karijeru znajući da ću jednog dana morati da odem, a ipak, reći zbogom košarci danas bila je najteža odluka koju sam ikada doneo. Bila je čast života da se takmičim protiv najžešćih konkurenta pod najsjajnijim svetlima i da izazovem ono što je svet mislio da je moguće za nekoga ko liči na mene. Ostvario sam svoje najluđe dečje snove da igram pred navijačima širom sveta. Zauvek ću biti dete koje se osećalo potpuno živim svaki put kada bi dotaklo košarkašku loptu - napisao je Lin u oproštajnoj poruci i dodao:

- Toliko ljudi se žrtvovalo i uložilo u moje putovanje, više nego što bih ikada mogao da uzvratim. Hvala vam svima što ste verovali u mene, što ste hodali sa mnom, što ste slavili moje uspone i što ste me podigli u padovima. Ovo je vožnja koju nikada nisam želeo da završim, ali znam da je vreme. Zauvek će mi nedostajati igranje košarke pred svima vama, ali naše vreme će ići dalje od samog igranja. Živeli za ono što je pred nama. Volim vas sve.

