AUTOPUTEVI i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni za saobraćaj, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Novog Pazara, Užica, Valjeva, Čačka, Kruševca, saopštili su Putevi Srbije.

FOTO TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca i Valjeva.

Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi.

Iz Puteva Srbije, kažu da raspolažu sa dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.

Putevi Srbije apeluje na sve učesnike da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme.

- Ukoliko krenete na put, budite posebno oprezni, poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu - dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

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