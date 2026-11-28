VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA VOZAČE: Ovo je trenutno stanje na putevima u Srbiji, budite oprezni
AUTOPUTEVI i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni za saobraćaj, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Novog Pazara, Užica, Valjeva, Čačka, Kruševca, saopštili su Putevi Srbije.
Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca i Valjeva.
Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi.
Iz Puteva Srbije, kažu da raspolažu sa dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.
Putevi Srbije apeluje na sve učesnike da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme.
- Ukoliko krenete na put, budite posebno oprezni, poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu - dodaje se u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Pada prvi sneg u Beogradu
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)