SINDIKATI RTS-A DALI USKOKOVIĆU TRI RADNA DANA DA PODNESE OSTAVKU: Ovo su 4 razloga zbog kojih traže njegov odlazak sa funkcije v.d. urednika
TRI sindikata Radio-televizije Srbije zatražila su hitnu i neopozivu ostavku vršioca dužnosti urednika javnog medijskog servisa Borivoja Uskokovića, ocenivši da je svojim dosadašnjim postupcima i javnim nastupima izgubio profesionalni, stručni i moralni kredibilitet neophodan za obavljanje uredničke funkcije, kao i poverenje zaposlenih i građana koji finansiraju javni servis.
U dopisu od 28. novembra, koji potpisuje predsednica Sindikata medijskih radnika SMER Olgica Stojanović, a koji će, kako je naznačeno u dokumentu, u ponedeljak, 30. novembra, biti zvanično dostavljen posredstvom arhive RTS-a, navedena su četiri razloga zbog kojih sindikati zahtevaju Uskokovićev odlazak sa funkcije.
„Obraćamo Vam se u ime Sindikata medijskih radnika SMER, Sindikata radnika produkcije i tehnike u RTS-u i Sindikata Sloga, sa zahtevom da bez odlaganja podnesete neopozivu ostavku na mesto vršioca dužnosti urednika u Radio-televiziji Srbije”, navodi se u dopisu.
Kao prvi razlog za zahtev za ostavku sindikati su naveli, kako su formulisali, „nedopustivu profesionalnu nekompetentnost u javnom nastupu”, ukazujući na Uskokovićevo gostovanje u emisiji „Utisak nedelje”, tokom kojeg je, prema njihovoj oceni, pokazao nepoznavanje osnovnih činjenica u vezi sa tragedijom na Železničkoj stanici u Novom Sadu.
„Vaše gostovanje u emisiji ’Utisak nedelje’, tokom kojeg ste pokazali potpuno nepoznavanje elementarnih činjenica i tačnog datuma tragedije pada nadstrešnice u Novom Sadu, predstavlja sramotu za funkciju v. d. urednika javnog medijskog servisa. Takav nivo neinformisanosti o jednom od najvažnijih i najtragičnijih događaja u savremenom društvu direktno urušava ugled RTS-a i profesionalno dostojanstvo svih zaposlenih”, ističu sindikati.
Posebno težak deo optužbi na račun Uskokovića odnosi se na javno čitanje spiska sa imenima 50 novinara i urednika Radio-televizije Srbije. Predstavnici zaposlenih takav postupak okarakterisali su kao kršenje profesionalne etike, narušavanje kolektivne solidarnosti i ugrožavanje bezbednosti novinara i urednika.
„Javnim čitanjem imena 50 kolega – novinara i urednika RTS-a – grubo ste prekršili profesionalnu etiku, kolektivnu solidarnost i bezbednost zaposlenih. Ovakvo prozivanje i crtanje mete na čelu ljudima iz sopstvene kuće predstavlja nedopustiv čin javnog linča, zastrašivanja i zloupotrebe javnog prostora sa pozicije na kojoj se nalazite”, poručili su sindikati.
U zahtevu za ostavku iznete su i optužbe o neposrednim pritiscima na zaposlene u produkciji javnog servisa. Sindikati tvrde da raspolažu verodostojnim saznanjima o privatnim pozivima koje Uskoković upućuje radnicima RTS-a, ocenjujući da takvo postupanje prevazilazi okvire profesionalne komunikacije i stvara atmosferu straha unutar medijske kuće.
„Prema verodostojnim saznanjima kojima sindikat raspolaže, privatno pozivate zaposlene u produkciji RTS-a i na njih vršite direktan pritisak. Takvo ponašanje izlazi iz svih okvira profesionalne komunikacije, stvara atmosferu straha i predstavlja direktnu zloupotrebu položaja”, navedeno je u dokumentu.
Četvrta tačka sindikalnog zahteva odnosi se na kadrovsku politiku novog urednika javnog servisa, odnosno na prijem i angažovanje saradnika na radnim mestima koja, prema informacijama kojima sindikati raspolažu, nisu predviđena važećom sistematizacijom RTS-a.
Sindikati upozoravaju da se takvim kadrovskim potezima ne samo nanosi finansijska šteta javnom medijskom servisu već i obesmišljava rad postojećih stručnih kadrova.
„Prema informacijama kojima raspolažemo, vršite prijem i angažovanje kadrova na nepostojeća radna mesta, mimo važeće sistematizacije i realnih potreba proizvodnje programa. Ovakvim postupanjem direktno se nanosi finansijska šteta javnom medijskom servisu i obesmišljava rad postojećih, stručnih zaposlenih u RTS-u”, ističe se u dopisu.
Predstavnici tri sindikata ocenili su da navedeni postupci, posmatrani u celini, dovode u pitanje mogućnost Uskokovića da nastavi da obavlja uredničku funkciju u instituciji koja ima obavezu da služi svim građanima Srbije.
„Smatramo da ste navedenim postupcima i javnim istupom u potpunosti izgubili profesionalni, stručni i moralni kredibilitet neophodan za obavljanje uredničke funkcije u Radio-televiziji Srbije, kao i poverenje zaposlenih i građana koji finansiraju javni servis”, navedeno je u zaključnom delu zahteva.
Od Uskokovića je zatraženo da pisanu i neopozivu ostavku podnese nadležnim organima RTS-a u roku od tri radna dana od prijema dopisa, kao i da o tome obavesti Sindikat medijskih radnika SMER.
Ukoliko se ogluši o zahtev predstavnika zaposlenih, slučaj će, kako je najavljeno, biti iznet pred nadležno skupštinsko telo.
„Ukoliko se oglušite o ovaj zahtev, naš sindikat će o svim navedenim zloupotrebama, kršenju radnih prava, targetiranju zaposlenih, nezakonitom kadrovanju i urušavanju profesionalnih standarda obavestiti Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srbije”, zaključuje se u dopisu.
Zahtev tri sindikata otvara niz pitanja koja prevazilaze okvire unutrašnjih odnosa u Radio-televiziji Srbije – od zaštite profesionalnog integriteta i bezbednosti novinara, preko poštovanja radnih prava i zakonitosti kadrovskih odluka, do odgovornosti rukovodstva javnog servisa prema građanima koji ga finansiraju.
Najavljeno obraćanje skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje moglo bi da pitanje stanja u javnom medijskom servisu, ukoliko Uskoković ne postupi po zahtevu sindikata, iz okvira same medijske kuće prenese i na institucionalni nivo.
(Politika)
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