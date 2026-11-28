Srbin "spustio roletnu" Bolonji i osvojio MVP nagradu
Filip Stanković imao je zapaženu ulogu u remiju Venecije protiv Bolonje (0:0), a za svoj nastup nagrađen je priznanjem za najkorisnijeg igrača utakmice na otvaranju 13. kola Serije A.
Srpski čuvar mreže bio je jedan od najzaslužnijih što je njegova ekipa uspela da sačuva bod. Tokom susreta upisao je nekoliko veoma važnih intervencija, a posebno se istakao u završnici, kada je pravovremenim reakcijama sprečio protivnika da dođe do pobedonosnog gola.
Nakon utakmice Stanković je za „Skaj“ govorio o zadovoljstvu zbog doprinosa ekipi, ali i o načinu na koji je Venecija odigrala ovaj duel.
- Najviše me raduje što sam uspeo da pomognem timu u ovom zahtevnom periodu. Ponovo smo imali veoma dobro prvo poluvreme, slično kao protiv Torina, ali smo ovog puta bili koncentrisaniji od samog početka. Možda nam je nedostajalo malo sreće, ali osvojili smo bod i sada se okrećemo sledećem izazovu. Trudimo se da uvek budemo spremni, nastavljamo da radimo i idemo dalje - poručio je srpski golman.
O svom učinku govorio je i u razgovoru za DAZN neposredno po završetku utakmice, posebno izdvojivši značaj intervencija u poslednjim trenucima susreta.
- Zadovoljan sam, ovo su bile veoma važne odbrane. Kada uspete da zaustavite protivnika pred sam kraj utakmice, osećaj zadovoljstva je zaista veliki - istakao je Stanković.
MVP priznanje predstavlja potvrdu odličnog izdanja mladog srpskog golmana, koji je protiv Bolonje još jednom pokazao koliko može da znači svojoj ekipi i biće joj preko potreban u nastavku sezone pošto je Venecija predzadnja na tabeli i očekuje je grčevita borba za opstanak u Seriji A.
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