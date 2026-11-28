UZBUNA NA AERODROMU U NEMAČKOJ: Zbog drona privremeno obustavljeni svi letovi u Kelnu
POLETANjA i sletanja na aerodromu Keln-Bon u Nemačkoj bila su obustavljena oko dva i po sata nakon što je dron primećen iznad aerodroma u petak uveče.
Portparol aerodroma je rekao da je objekat uočen neposredno pre 22 časa, zbog čega je obustavljen celokupan avionski saobraćaj, preneo je danas "Velt".
Nemačka kontrola leta istražila je incident i oko 00.30 časova odobrila nastavak letova, saopštio je operater aerodroma.
Ni operater ni nemačka kontrola leta nisu objavili dodatne informacije o okolnostima incidenta.
(Tanjug)
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