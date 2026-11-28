FUDBALSKI klub Vojvodina iz Novog Sada, priredio je meč, ali ne na travnatom terenu, kako bi se to očekivali, već za stolom, na tablama sa 64 polja - šahu.

FOTO:FK Vojvodina

Majstori na travnatom terenu malo su promenili okruženje u kojem se bore za pobedu, odlično su se snašli, ali pobedu je ipak odnelo iskustvo. U svakom slučaju – jedinstven događaj u srpskom sportu.

FK Vojvodina, u saradnji sa Šahovskim savezom Srbije, organizovala je prvi šahovski turnir “stare dame“, na kojem je učestvovalo 16 takmičara. Turnir je odigran po nokaut sistemu, a za šahovskim tablama našli su se fudbaleri, članovi stručnog štaba, uprave i radne zajednice FK Vojvodina.

FOTO:FK Vojvodina

Ovaj događaj imao je za cilj da kroz druženje, takmičenje i promociju sporta poveže fudbal i šah, dve discipline koje, iako različite, imaju mnogo zajedničkog – strategiju, razmišljanje, strpljenje i donošenje pravih odluka u ključnim trenucima.

Prvo mesto osvojio je Siniša Popović, zamenik direktora stadiona „Karađorđe“, drugo mesto pripalo je mladom fudbaleru Vuku Boškanu, dok je trećeplasirani bio Aleksandar Vlaškalić, sekretar FK Vojvodina.

Pobednik Siniša Popović koji na stadionu drži sve pod kontrolom, pokazao je da to ume i za šahovskom tablom. Za osvojeno prvo mesto kaže da je imao dosta sreće.

- Kako je sreća pogodila mene, tako može nekoga drugog sledeći put. - kaže Popović i dodaje da, što se same igre tiče, dobro je s igrao u tranziciji i trudio se da u svakoj partiji igram visoki presing. - Ispoštovao sam sve što smo se dogovorili na stadionu i veoma sam zadovoljan današnjim izdanjem.

Najteži protivnik mu je, bez dileme veli Siniša, bio Njegoš Petrović, sa kojim je igrao prvu partiju, i imao je veliku tremu, ali i više sreće, jer je došao do pobede.

Poseban gost na turniru bio je predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić, koji je izrazio zadovoljstvo zbog saradnje sa FK Vojvodina i poručio da će Savez nastaviti da podržava ovakve inicijative.

FOTO:FK Vojvodina

– Šahovski savez će uvek pomagati i podržavati ovakve akcije, jer mislim da je ovo pre svega dobro za razvoj sporta u Srbiji. Mnogo puta i u fudbalu čujemo da se pravi šahovska taktika, a upravo je to ono što povezuje ove dve discipline. Kao što u fudbalu napravite fintu na jednu stranu, a loptu pošaljete na drugu, tako i u šahu morate da razmišljate nekoliko poteza unapred. Važno je i kada izgubite partiju da pružite ruku protivniku, čestitate mu i nastavite da radite kako biste sledeći put bili bolji – istakao je Jorgić.

FK Vojvodina se zahvaljuje Šahovskom savezu Srbije na saradnji i učešću u organizaciji događaja, uz želju da ovo bude početak jedne lepe sportske priče koja će u budućnosti nastaviti da povezuje fudbal, šah i sve ljubitelje sporta.