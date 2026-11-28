KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NJEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
- Evropska unija, najuspešniji multilateralni projekat, izgrađena je na četiri slobode, a naša regionalna saradnja mora služiti građanima kroz te slobode. Kosovo je ratifikovalo svih pet sporazuma o mobilnosti, dok Srbija i dalje ne priznaje diplome. Autoritarni ultranacionalizam u Beogradu godinama je ometao saradnju u našem regionu. Put ka moralnom preokretu sada bi mogao biti otvoren, sa novom vladom koja bi proistekla iz studentskog pokreta, koji zna koliko je važno otvoreno društvo i kakve mogućnosti ono pruža. Ovaj preokret trebalo bi da donese te mogućnosti i mladim ljudima širom regiona - rekao je Kurti.
Na samitu je učestvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić, a na društvenim mrežama pojavio se snimak nasmejanog Mavrića kako se fotografiše sa učesnicima samita - Aljbinom Kurtijem, Edijem Ramom i Martom Kos.
Predsednik SNS Miloš Vučević je u videu objavljenom na Instagramu ukazao na osmeh i raspoloženje Adema Mavrića na samitu u Tirani, gde je učestvovao i Aljbin Kurti, ističući da takav odnos, prema njegovoj oceni, mnogo govori o politici Studentske liste.
- Gledam jučerašnje snimke iz Tirane, sa skupa Evropska unija- Zapadni Balkan, i vidite da Adem Mavrić ne skriva zadovoljstvo i osmeh ne skida sa lica, čak i kad se nalazi u društvu Aljbina Kurtija, premijera lažne države Kosovo. I sad baš da vidim sve one patriote, gde ste sada desničari da kažete koju reč kada ste prozivali Vučića svaki put kada se našao na sastancima koje EU organizuje, a oni većina bar u EU vidi Kosovo kao nezavisnu državu, što za nas nikako ne može biti prihvaćeno. Bio bi red da i sada kažete koju rečenicu po tom pitanju, bar da kažete zašto se tako cereka i smeje dok je u prisustvu Aljbina Kurtija. Ali, to za Adema Mavrića svakako nije bio neprijatan susret, što pokazuje njegovu politiku i politiku Studentske liste. I tek ćete videti kakve će odluke donositi, štetne po nacionalne i državne interese. Zato živela sloboda! Sloboda svim nepravedno uhapšenima, privedenima, utamničenima! Sloboda Srbiji! Do pobede - poručio je Vučević.
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