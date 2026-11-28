LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.

Foto: X/albinkurti

- Evropska unija, najuspešniji multilateralni projekat, izgrađena je na četiri slobode, a naša regionalna saradnja mora služiti građanima kroz te slobode. Kosovo je ratifikovalo svih pet sporazuma o mobilnosti, dok Srbija i dalje ne priznaje diplome. Autoritarni ultranacionalizam u Beogradu godinama je ometao saradnju u našem regionu. Put ka moralnom preokretu sada bi mogao biti otvoren, sa novom vladom koja bi proistekla iz studentskog pokreta, koji zna koliko je važno otvoreno društvo i kakve mogućnosti ono pruža. Ovaj preokret trebalo bi da donese te mogućnosti i mladim ljudima širom regiona - rekao je Kurti.

Na samitu je učestvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić, a na društvenim mrežama pojavio se snimak nasmejanog Mavrića kako se fotografiše sa učesnicima samita - Aljbinom Kurtijem, Edijem Ramom i Martom Kos.

Adem Mavrić potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije sa Aljbinom Kurtijem, Edi Ramom i Martom Kos. PUMPAMO! https://t.co/Dx0uawn3ci — Ivan Ivanović (@ivan_nasi) November 27, 2026

Predsednik SNS Miloš Vučević je u videu objavljenom na Instagramu ukazao na osmeh i raspoloženje Adema Mavrića na samitu u Tirani, gde je učestvovao i Aljbin Kurti, ističući da takav odnos, prema njegovoj oceni, mnogo govori o politici Studentske liste.

- Gledam jučerašnje snimke iz Tirane, sa skupa Evropska unija- Zapadni Balkan, i vidite da Adem Mavrić ne skriva zadovoljstvo i osmeh ne skida sa lica, čak i kad se nalazi u društvu Aljbina Kurtija, premijera lažne države Kosovo. I sad baš da vidim sve one patriote, gde ste sada desničari da kažete koju reč kada ste prozivali Vučića svaki put kada se našao na sastancima koje EU organizuje, a oni većina bar u EU vidi Kosovo kao nezavisnu državu, što za nas nikako ne može biti prihvaćeno. Bio bi red da i sada kažete koju rečenicu po tom pitanju, bar da kažete zašto se tako cereka i smeje dok je u prisustvu Aljbina Kurtija. Ali, to za Adema Mavrića svakako nije bio neprijatan susret, što pokazuje njegovu politiku i politiku Studentske liste. I tek ćete videti kakve će odluke donositi, štetne po nacionalne i državne interese. Zato živela sloboda! Sloboda svim nepravedno uhapšenima, privedenima, utamničenima! Sloboda Srbiji! Do pobede - poručio je Vučević.