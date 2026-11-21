Fudbaler Bajerna Hari Kejn uspešno je operisan i pauziraće najmanje tri meseca.

AP Photo/Petr David Josek

- Hari Kejn je sinoć uspešno operisan zbog rupture ligamenta u levom skočnom zglobu, koju je zadobio na utakmici Bundeslige protiv Kelna. Tridesettrogodišnjak će sada početi program rehabilitacije - stoji u objavi Bajerna, a nemački mediji su preneli da će pauzirati najmanje tri meseca.

Osvajač Zlatne lopte se teško povredio u utakmici 10. kola Bundeslige igranoj u petak, kad je morao da napusti igru već u 20. minutu.

Izostanak Kejna biće ogroman gubitak za Bajern. Englez je ove sezone na 16 utakmica u svim takmičenjima dao 10 golova.

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