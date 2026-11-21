Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.

FOTO: FK Partizan

Strateg crno-belih je izneo očekivanja pred ovaj duel.

- Svi znamo šta nam znači svaka naredna utakmica. Sve osim pobede, za nas bi bio neuspeh u ovom trenutku. Tako se pripremamo i postavljamo pred meč uz sav respekt prema IMT-u , koji je četvrti na tabeli. Moramo da uhvatimo ritam pobeda. Oni su kao klub dosta porasli, veoma dobro rade sa mlađim kategorijama, dosta mladiih igrača izbacuju. Imaju dobrog, iskusnog trenera, koga znam dugo. Ipak, mi smo Partizan koji u svaku utakmicu treba ući sa namerom da će pobediti. Sve ispod toga je drugačiji sistem vrednosti. Vrlo je jasno šta moramo da uradimo - rekao je Aleksandar Stanojević na pres konferenciji.

O kadrovskoj situaciji.

- Što se tiče kadrovske situacije, ne možemo da računamo na suspendovane igrače zbog žutih kartona. Demba Sek je juče normalno trenirao sa ekipom, videćemo još danas i onda ćemo odlučiti kako ćemo ga koristiti. Imamo problem sa Simićem koga muči sitna povreda već neki period i neće biti u konkurenciji za ovu utakmicu.

Govorio je Stanojević puno o mentalitetu ekipe i apostrofirao određene stvari koje mu se ne sviđaju. Naglasio je da u Partizanu nije normalno kada se ne pobedi utakmica i svoj stav je detaljno obrazložio.

- Moramo više da se takmičimo. U Partizanu nije normalno kada ne pobediš utakmicu. Ne sviđa mi se da se preko toga lako pređe. To me je u ovom periodu najviše iznenadilo. Moramo uvek da se takmičimo i da igramo na rezultat. Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta. Tako sam vaspitavan u Partizanu, tako razmišljam i želim na igrače to da prenesem. Ne možemo imati lagodan osećaj kada ne pobedimo u utakmici. Sve je to veliki neuspeh za Partizan. Ne možemo da se pomirimo sa ovom situacijom, tu mora da “gori zemlja“.

Poručio je da svako ko nije srećan u Partizanu može da promeni klub.

- Sačekaćemo ove četiri utakmice, to sam rekao i igračima: ‘Momci imamo četiri utakmice do kraja, dajte svoj maksimum, budite pozitivni i srećni što ste u Partizanu. Što se mene tiče, ko nije srećan, uvek može da ide iz kluba. Što se tiče transfer politike, tim se bave ljudi iz kluba. Jasno smo definisali način funkcionisanja, predočeno mi je sve oko transfera, transfer liste… Tu je čista situacija. Naravno da ću dati svoje mišljenje i zaključak. Svaki meč Partizana je prijemni ispit i to ljudi moraju da shvate. Svaki dan je novo dokazivanje, i ja se dokazujem stalno. Dokazuju se igrači, svi smo ovde na velikom ispitu - zaključio je Aleksandar Stanojević.