LIDER opozicije Aleksandar Vučić ocenio je da Studentskoj listi predstoje ozbiljni unutrašnji sukobi oko izbora predsedničkog kandidata, navodeći da se vodi borba između takozvanog montenegrinskog krila i drugih struja, dok svi akteri, kako je rekao, sebe vide na najvišim funkcijama bez obzira na to da li znaju da obavljaju taj posao.

Foto: Printskrin

– Imaće sad tuče i svađe oko toga ko će da im bude predsednik Republike, a onda se svako pita da li će opet da pobedi to crnogorsko krilo, kao što je pobedilo i u Skupštini. Sad, ako im pobedi montenegrinsko krilo – da ne kažem crnogorsko, izvinjavam se vašim gledaocima i ogradite se od mene – dakle, to krilo koje je blisko Đukanoviću i separatističkim krugovima u Crnoj Gori, koje predstavlja Saičić, ili će da kandiduju ovu koja je sad veoma nezadovoljna, Katarinu... nije Tomašević-Šćepanović, ova nastavnica iz srednje škole... Dakle, koga li će tu da kandiduju? A problematika je u tome što svako misli da je idealan za neku najvišu moguću funkciju i fotelju. Samo da imate u vidu: problem je u tome što ljudi inače tako misle. Tu ima mnogo problema, ja sam to video. Niko ne odbija mesto, čak i kad ne zna šta bi tačno sa tim mestom radio i šta bi sa sobom na tom mestu uradio. Niko ne odbija.



– Dobar si ministar ako trošiš pare – što više. Nisi dobar i uspešan ako trošiš manje. Nisi dobar i uspešan ako se ne zadužuješ ili ako je stopa javnog duga niska. Dobar si i uspešan ako krečiš grafite. Da, da. Dakle, hoću da vam kažem: sve su to trikovi, ali neko će morati da se bavi time da drži deficit na nivou do tri odsto i da stopu javnog duga ne poveća preko 45 odsto. To su važne stvari. Da li će uspeti ili ne, to ćemo da vidimo uz ovakve ljude. Ja toliko iskustva imam, znam to, nema tu ništa – zaključio je Vučić.