Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.

Foto: Printskrin/X/@denistd14

Porto je bio veliki favorit protiv ekipe iz trećeg ranga portugalskog fudbala, a nakon prvog poluvremena imao je prednost zahvaljujući golu Seka Fofane u 41. minutu.

Međutim, u 57. minutu usledio je trenutak koji je potpuno šokirao sve na stadionu. Golman Porta Klaudio Ramos uspeo je da zaustavi prvi udarac protivničkog fudbalera, ali je lopta stigla do More, koji se nalazio naizgled u potpuno bezopasnoj situaciji.

Umesto da otkloni opasnost, napravio je potez kojim niko ne razume šta je želeo da uradi i poslao je pravo u sopstvenu mrežu. Tako je Paredes stigao do izjednačenja, a Moura je nakon velike greške potpuno izgubio kontrolu nad emocijama.

Portugalac je pao na travu i počeo da plače, dok su mu saigrači odmah pritrčali kako bi pokušali da ga uteše. Posebno je upečatljivo bilo to što su mu podršku pružili i pojedini fudbaleri protivničkog tima.

Que aconteceu na #TaçaDePortugal... Francisco Moura deu um autogol para o Paredes! https://t.co/uCetelOyPa — Denilson Firmino (@denistd14) November 20, 2026

Moura je u jednom trenutku zatražio od trenera Frančeska Fariolija da ga izvede iz igre, ali je italijanski stručnjak sačekao još neko vreme. Do izmene je došlo u 70. minutu, kada ga je zamenio Jan Bednarek, koji mu je takođe pružio reči utehe.

Ni reakcija sa tribina nije bila manje zanimljiva. Navijači Porta su najpre negodovali zbog neverovatnog poteza, ali su ubrzo promenili ponašanje i aplauzom pokušali da pruže podršku fudbaleru koji je prolazio kroz izuzetno težak trenutak.

Ipak, Porto je uspeo da izbegne neprijatno iznenađenje. Nakon što je utakmica završena rezultatom 1:1 i posle produžetaka, odluka je pala nakon izvođenja penala. Golman Klaudio Ramos briljirao je i odbranio čak tri jedanaesterca, pa su „zmajevi“ slavili sa 3:1 i obezbedili plasman u narednu rundu takmičenja.

Iako je Porto prošao dalje, snimak neverovatnog autogola i emotivna reakcija Fransiska More obeležili su ovu utakmicu i brzo privukli ogromnu pažnju ljubitelja fudbala širom sveta.