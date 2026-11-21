Partizan je sinoć ostvario važan trijumf protiv Bešiktaša u okviru 13. kola Evrolige, a značajan doprinos pobedi dao je Karlik Džons. Amerikanac je odigrao odličnu utakmicu i postigao 21 poen, potvrdivši još jednom koliko je važan za igru crno-belih.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Ipak, nakon utakmice nije se govorilo samo o njegovom učinku na parketu. Džons se našao u centru pažnje i zbog spekulacija koje ga dovode u vezu sa Olimpijakosom.

Na pitanje o mogućem prelasku u redove grčkog velikana, američki plejmejker odgovorio je na prilično neobičan način. Kako je otkrio, u trenutku kada su se pojavile vesti o njegovom navodnom transferu, bio je potpuno zaokupljen igranjem popularne video-igre GTA.

- Iskreno, znate da je upravo izašao novi GTA. Bio sam kod kuće i igrao igricu. U jednom trenutku pogledao sam telefon i video šta se piše, ali ne pridajem značaj takvim stvarima. Već sam više puta govorio o tome. Srećan sam ovde i potpuno sam posvećen onome što trenutno radim - poručio je Džons.

Amerikanac je potom dodatno naglasio da nema nameru da dozvoli da ga transfer spekulacije odvrate od obaveza u Partizanu.

- Imamo svoje ciljeve i zajedno smo na putu da ih ostvarimo. Ovde sam da završim posao koji smo započeli. Ne zanima me šta se objavljuje na društvenim mrežama, osim možda sadržaja na zvaničnoj Partizanovoj stranici - istakao je jedan od najvažnijih igrača crno-belih.

Džons je tako jasno stavio do znanja da su mu u ovom trenutku u fokusu isključivo Partizan i rezultati ekipe, dok glasine o Olimpijakosu ne želi previše da komentariše.