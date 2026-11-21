RANO jutros na kafić "Avenija" u naselju Braće Jerković bačena je bomba.

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Do napada je došlo nešto pre pet sati ujutru, a s obzirom na to da je lokal bio zatvoren, u napadu niko nije povređen. Pričinjena je veća materijalna šteta.

Prema nezvaničnim informacijama, snimile nadzorne kamere, a policija je izuzela snimke sa istih u cilju rasvetljavanja slučaja i utvrđivanja identiteta osumnjičenog, za kojim se traga.

Na mestu napada obavljen je policijski uviđaj, a slučaj vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf.rs)