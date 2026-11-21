UBIJEN MILOŠ ĐURIČKOVIĆ: Blokirano Cetinje, u toku potraga za ubicom
U MESTU Bajice, na Cetinju, jutros je ubijen Miloš Đuričković (56), navodni član jedne organizovane kriminalne grupe, saopšteno je iz Uprave policije. Policija je blokirala uže i šire područje, kao i putne pravce, a u toku je potraga za počiniocem.
Iz policije su naveli da je dežurna služba Odeljenja bezbednosti Cetinje jutros obaveštena da je u Bajicama pronađeno telo muškarca.
- Odeljenju bezbednosti Cetinje nije prijavljena upotreba vatrenog oružja, već je građanin prijavio da je zatekao beživotno telo - saopšteno je iz policije.
Dolaskom na lice mesta policijski službenici utvrdili su da je M. Đ. (56) ubijen iz vatrenog oružja.
- Policijski službenici su uspostavili blokadu užeg i šireg područja, kao i putnih pravaca - navodi se u saopštenju.
Službenici Uprave policije, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju mere i radnje radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvetljavanja ubistva.
- Svi raspoloživi kapaciteti policije angažovani su na rasvetljavanju ovog krivičnog dela - poručili su iz Uprave policije.
(RTCG)
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