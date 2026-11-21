N1 I RTS U TRCI ZA GLEDAOCE TOKOM VUČIĆEVOG GOVORA Lider opozicije: Čim su me isključili, strmoglavili su se
ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde je govorio o prenosu Narodne skupštine na N1 i RTS-u.
- Pa i oni gledaju skupštinu samo zbog mene. Jeste videli, N1 je imao ogroman rejting dok su puštali moj govor. Kako su, kako su me isključili, kako su shvatili da im je to loše. E, ovako se strmoglavili. Nakon prvog dana su prebacili na drugi kanal, RTS. Na drugi kanal. Kako sam ja završio drugog dana svoj govor, prebacili su na prvi. Pa ne, ali mislim, i to sa RTS-om sad što se dešava, ja sve više čujem ljudi koji negde negoduju uopšte zbog toga što finansiraju sve to. I njih, i njihovih ljudi - kazao je Vučić.
Preporučujemo
"NIJE KAMEN NA KAMENU OSTAO" Šešelj ocenio duel vlasti i opozicije u skupštini
20. 11. 2026. u 18:46
Koliko "košta" opomena u Skupštini Srbije i kolike su plate poslanicima?
20. 11. 2026. u 18:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)