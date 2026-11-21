ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde je govorio o prenosu Narodne skupštine na N1 i RTS-u.

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- Pa i oni gledaju skupštinu samo zbog mene. Jeste videli, N1 je imao ogroman rejting dok su puštali moj govor. Kako su, kako su me isključili, kako su shvatili da im je to loše. E, ovako se strmoglavili. Nakon prvog dana su prebacili na drugi kanal, RTS. Na drugi kanal. Kako sam ja završio drugog dana svoj govor, prebacili su na prvi. Pa ne, ali mislim, i to sa RTS-om sad što se dešava, ja sve više čujem ljudi koji negde negoduju uopšte zbog toga što finansiraju sve to. I njih, i njihovih ljudi - kazao je Vučić.