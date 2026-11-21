Srpski boks ponovo ima reprezentaciju koja se ravnopravno nosi sa najboljima u Evropi i svetu.

FOTO: BSS (A. Stojanović)

Četvrto mesto na Evropskom prvenstvu u konkurenciji 43 odnosno 44 države, finale Rastka Simića, srebro Marka Pižurice na Mediteranskim igrama i zapaženi nastupi na međunarodnoj sceni obeležili su godinu za nama. Ipak, selektor seniorske muške bokserske reprezentacije Srbije Milan Piperski ne želi da se zaustavi na ostvarenim rezultatima. Pogled je već usmeren ka Svetskom prvenstvu, Evropskim igrama i onome što svi u srpskom boksu priželjkuju – plasmanu na Olimpijske igre.

Iza reprezentacije Srbije je godina puna velikih izazova, međunarodnih provera i značajnih rezultata. Kada danas pogledate sve što ste prošli, koliko ste zadovoljni učinjenim i da li je reprezentacija ispunila očekivanja sa početka godine?

“Prezadovoljni smo onim što smo ostvarili. Godinu smo počeli bazičnim pripremama na Zlatiboru, a već početkom godine usledila je veoma značajna provera protiv reprezentacije Rusije u Sočiju. To je bilo dragoceno iskustvo za naše bokse­re, jer smo imali priliku da odmerimo snage sa jednom od najkvalitetnijih svetskih bokserskih selekcija. Nakon toga organizovali smo značajan međunarodni kamp u Loznici, na kojem su učestvovale reprezentacije Ukrajine, Turske, Mađarske, Kube, Crne Gore i drugih zemalja. Naši bokseri imali su priliku da sparinguju sa vrhunskim takmičarima i dodatno unaprede svoje sposobnosti.

Usledio je Beogradski pobednik, zatim Mediteranske igre, Evropsko prvenstvo i brojni drugi izazovi. Mislim da smo tokom cele godine pokazali kvalitet, kontinuitet i napredak. Posebno smo ponosni na činjenicu da je Srbija na Evropskom prvenstvu zauzela četvrto mesto u konkurenciji više od 40 reprezentacija. To je rezultat koji ima posebnu težinu i potvrđuje da smo na pravom putu”.

Četvrto mesto na Evropskom prvenstvu nije samo statistički podatak. To je potvrda da Srbija ponovo pripada samom vrhu evropskog boksa. Koliko je bilo teško doći do takvog rezultata?

“Veoma teško. Evropsko prvenstvo je izuzetno zahtevno takmičenje, na kojem nema lakih protivnika i na kojem svaki meč zahteva maksimalnu koncentraciju i pripremljenost. Posebno bih istakao Rastka Simića, koji je imao čak pet borbi i uspeo da se plasira u finale. Ostvario je četiri velike pobede protiv veoma iskusnih i kvalitetnih boksera.

Na kraju je osvojio srebrnu medalju, izgubivši u finalu od ruskog reprezentativca. Međutim, ono što je pokazao tokom celog turnira za nas je izuzetno značajno. Verujemo da njegov potencijal doseže do zlatne medalje i da u budućnosti može da ostvari još veće rezultate. Četvrto mesto Srbije među evropskim reprezentacijama rezultat je zajedničkog rada boksera, trenera i celog stručnog štaba”.

Rastko Simić je postao jedno od najznačajnijih imena naše reprezentacije. Koliko je važno što Srbija ponovo ima boksera koji može da se bori za najsjajnija odličja na velikim međunarodnim takmičenjima?

“To je veoma važno, ne samo zbog rezultata već i zbog svega što takav bokser predstavlja za naš tim. Rastko je pokazao karakter, kvalitet, borbenost i sposobnost da iznese izuzetno težak turnir. Pet borbi na Evropskom prvenstvu nije mala stvar. Da biste stigli do finala, morate da budete fizički i psihički izuzetno spremni.



Posebno nas raduje što je i na nedavno održanom turniru u Budimpešti ponovo pokazao svoj kvalitet. Bio je jedan od pet evropskih predstavnika u svojevrsnom susretu Evrope i Panamerike. Nastupio je u kategoriji do 80 kilograma protiv reprezentativca Kanade i uspeo da pobedi, donoseći važan trijumf evropskoj selekciji. To je još jedna potvrda njegovog kvaliteta i kontinuiteta.



Međutim, naši planovi za naredni olimpijski ciklus ne oslanjaju se samo na Simića. Ozbiljno računamo i na naše trofejne boksere Jovana Nikolića i Almira Memića. Reč je o izuzetno kvalitetnim, hrabrim i iskusnim bokserima, od kojih uvek očekujemo da se bore za medalje na najvećim međunarodnim takmičenjima. Oni su uvek važni aduti naše reprezentacije. Tu su i svi drugi naši reprezentativci, svi su konkurentni, ovo je individualan sport, svi imaju podršku od Boksrskog saveza Srbije i predsednika Nenada Borovčanina koji je i omogučio sve uslove za rad i napredak. Naš cilj je da stvorimo reprezentaciju koja će na svakom velikom takmičenju imati boksera sposobnog da se bori za medalju”.

Na Mediteranskim igrama posebno se istakao i Marko Pižurica, koji je stigao do finala i osvojio srebrnu medalju. Koliko vas raduje činjenica da tako mladi bokseri već sada mogu da se nose sa vrhunskim protivnicima?

“Marko ima svega 20 godina i njegov rezultat na Mediteranskim igrama zaista je impresivan. Plasman u finale u teškoj kategoriji govori mnogo o njegovom potencijalu. Ostvario je tri značajne pobede i pokazao da može da se nosi sa veoma kvalitetnim protivnicima.

U finalu je izgubio od francuskog boksera, osvajača olimpijske bronze u Parizu, ali to ni na koji način ne umanjuje njegov uspeh. Naprotiv, mislim da je za Marka to bilo ogromno iskustvo i dodatna motivacija. On je pokazao da poseduje veliki potencijal i da pred njim može biti veoma uspešna karijera. Naš zadatak je da nastavimo da radimo sa takvim momcima, da ih razvijamo i pripremamo za najveće izazove”.

Kada govorimo o mladim bokserima, koliko je važno da reprezentacija ne zavisi samo od nekoliko pojedinaca, već da ima širinu i konkurenciju u svakoj težinskoj kategoriji?

“To je jedan od naših najvažnijih ciljeva. Ne smemo da gradimo reprezentaciju koja zavisi od jednog ili dva boksera. Moramo da imamo što veći broj kvalitetnih takmičara koji mogu da odgovore zahtevima međunarodne scene.

Zato su nam važni kampovi, međunarodni turniri i kvalitetne sparing-provere. Želimo da bokseri imaju što više prilika da se dokazuju, da stiču iskustvo i da kroz rezultate zaslužuju mesto u reprezentaciji. Posebno nam je važno da razvijamo i A i B reprezentaciju, jer samo tako možemo da obezbedimo kontinuitet i zdravu konkurenciju”.

Najavili ste i promene u sistemu rada reprezentacije, posebno kada je reč o većem uključivanju ličnih trenera. Zašto ste se odlučili na taj korak i šta će to konkretno značiti za srpski boks?

“Smatramo da je uloga ličnih trenera izuzetno važna i želimo da im pružimo mnogo veći prostor u radu reprezentacije. Oni najbolje poznaju svoje boksere, njihove navike, prednosti, nedostatke i način na koji treba da im pristupe.

Zato planiramo da lični treneri u mnogo većoj meri budu uključeni u pripreme, međunarodne kampove i velika takmičenja. To se odnosi na A reprezentaciju, ali i na B selekciju, koja će takođe imati priliku da nastupa na odabranim međunarodnim turnirima u pratnji svojih trenera.

Želimo da svi zajedno radimo kao jedan tim. Na taj način bokseri će imati kontinuitet u radu, treneri će dobiti priliku da pokažu svoje znanje, a reprezentacija će dobiti širu bazu kvalitetnih takmičara. Posebno želimo da bokseri iz B reprezentacije dobiju šansu da se dokažu i zasluže poverenje selektora”.

Koliko je važno da se kroz takav sistem otvori prostor i za bokse­re koji možda još nisu u prvom planu, ali imaju potencijal da postanu nosioci reprezentacije u narednim godinama?

“To je suština cele priče. Moramo da pružimo priliku svima koji svojim radom, kvalitetom i rezultatima zaslužuju da budu deo reprezentacije. Ne želimo da bilo koji talentovan bokser ostane bez šanse da se dokaže.

Međunarodni turniri su najbolji način da vidimo gde se nalazimo u odnosu na konkurenciju. Bokseri iz B reprezentacije dobiće priliku da stiču iskustvo, pobeđuju kvalitetne protivnike i pokažu da mogu da se takmiče na najvišem evropskom i svetskom nivou. Time ćemo dobiti i veću konkurenciju unutar reprezentacije, što je uvek dobro za rezultate”.

Pred vama je godina koja bi mogla da odredi čitav olimpijski ciklus. Svetsko prvenstvo u aprilu i Evropske igre u Turskoj u junu biće izuzetno važni. Koliko je veliki pritisak, ali i motivacija kada znate da se na tim takmičenjima odlučuje o olimpijskim snovima?

“Svesni smo koliko je naredna godina važna. Svetsko prvenstvo i Evropske igre biće naši glavni ciljevi i takmičenja na kojima ćemo pokušati da izborimo plasman na Olimpijske igre. To je nešto čemu svi težimo i zbog čega radimo iz dana u dan.

Godinu ćemo početi pripremama i nastupima na velikim međunarodnim turnirima, među kojima je i Strandža. Želimo da kroz kvalitetne provere dočekamo glavna takmičenja što spremniji. Nakon Svetskog prvenstva i Evropskih igara očekuju nas i dodatne kvalifikacione prilike.

Ne bežimo od odgovornosti. Znamo šta želimo i znamo koliko je težak put do Olimpijskih igara. Imamo nekoliko momaka koji svojim kvalitetom pokazuju da mogu da se bore za olimpijsku vizu i koji to zaista zaslužuju. Daćemo sve od sebe da ostvarimo taj cilj”.

Državno prvenstvo na Zlatiboru polovinom decembra biće još jedna prilika da se pokažu novi talenti. Koliko pažnje posvećujete domaćoj sceni i koliko je važno da upravo sa domaćih takmičenja dobijete nova imena za reprezentaciju?

“Državno prvenstvo je veoma važno. To je prilika da mladi i perspektivni bokseri pokažu šta mogu, ali i da oni koji možda do sada nisu dobili dovoljno prostora skrenu pažnju na sebe.

Želimo da vidimo što više kvalitetnih borbi, da prepoznamo nove talente i da pružimo priliku bokserima koji žele da se nametnu. Svako ko ima kvalitet, radnu etiku i želju da napreduje može da računa na našu pažnju. Reprezentacija mora da bude otvorena za najbolje i najspremnije”.

Za kraj, šta biste poručili bokserima, trenerima i ljubiteljima boksa u Srbiji pred godinu u kojoj će se odlučivati o olimpijskim vizama?

“Poručio bih svima da veruju u ovaj tim i da nastavimo da radimo zajedno. Iza nas je godina koja je pokazala da srpski boks ima kvalitet i da može da se takmiči sa najboljima. Četvrto mesto na Evropskom prvenstvu, medalje i veliki pojedinačni rezultati potvrđuju da imamo osnovu za još veće uspehe. Ipak, ne želimo da živimo od prethodnih rezultata. Pred nama su novi izazovi i mnogo rada. Naš najveći cilj je plasman na Olimpijske igre. To je san svakog sportiste i nešto čemu težimo svim srcem. Verujem u naše momke, verujem u njihov kvalitet i potencijal. Uz dobar rad, zajedništvo i podršku svih ljudi koji vole boks, nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo ono što svi priželjkujemo” – da Srbija ponovo ima svoje predstavnike na najvećoj sportskoj smotri na svetu – zaključio je selektor seniorske muške bokserske selekcije Srbije Milan Piperski.