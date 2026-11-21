IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da Teheran i dalje veruje da bi diplomatija mogla da okonča rat sa Sjedinjenim Američkim Državama.

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Arakči je za državni list „Iran” rekao da Teheran traži „sporazum koji bi osigurao da više ne bude rata” i da zahteva garancije da je Vašington ozbiljan u pogledu pregovora pre preduzimanja daljih koraka, preneo je Rojters.

Dodao je da je Iran sa posrednicima razgovarao o obliku i prirodi mera za izgradnju poverenja.

Kao „crvene linije” Irana naveo je zadržavanje obogaćenog uranijuma u zemlji, ali je izrazio uverenje da je moguće da se postigne „pravedno rešenje”.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je u petak da Iran želi sporazum, ali ne pod uslovima koji bi za njega bili prihvatljivi.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

- Oni žele sporazum, ali ne žele takav sporazum koji bi bio prihvatljiv za mene - rekao je Tramp na konferenciji za novinare u petak.

Zvaničnici Katara i Irana sastali su se u utorak u okviru razgovora čiji je cilj „usklađivanje stavova i smanjenje razlika između predloga iznetih na terenu”, rekao je portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova, a prenosi Tanjug.

(Politika onlajn)

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