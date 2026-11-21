Crvena zvezda je sinoć napravila veliki podvig u Barseloni, gde je posle produžetka savladala katalonskog velikana rezultatom 103:100, a među prisutnima na tribinama našao se i Mihajlo Pjanović.

Foto: Printskrin/Arena sport

Bivši fudbaler Crvene zvezde iskoristio je priliku da uživo isprati duel crveno-belih i pruži podršku klubu za koji ga vežu posebne emocije.

Pjanović je nosio crveno-beli dresu u periodu od 1999. do 2003. godine i ostavio je veliki trag u njemu.

Na 111 prvenstvenih utakmica postigao je čak 80 golova, osvojio dva prvenstva i tri nacionalna kupa.

Zbog tih nastupa pozvan je i u reprezentaciju FR Jugoslavije za koju je nastupio pet puta.