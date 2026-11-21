Legendarni fudbaler Zvezde i miljenik Delija uživo gledao pobedu crveno-belih protiv Barselone
Crvena zvezda je sinoć napravila veliki podvig u Barseloni, gde je posle produžetka savladala katalonskog velikana rezultatom 103:100, a među prisutnima na tribinama našao se i Mihajlo Pjanović.
Bivši fudbaler Crvene zvezde iskoristio je priliku da uživo isprati duel crveno-belih i pruži podršku klubu za koji ga vežu posebne emocije.
Pjanović je nosio crveno-beli dresu u periodu od 1999. do 2003. godine i ostavio je veliki trag u njemu.
Na 111 prvenstvenih utakmica postigao je čak 80 golova, osvojio dva prvenstva i tri nacionalna kupa.
Zbog tih nastupa pozvan je i u reprezentaciju FR Jugoslavije za koju je nastupio pet puta.
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