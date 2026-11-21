Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Radnik Surdulica
Superligaška trka ponovo je u punom jeku, a Crvena zvezda se vraća na teren sa jasnim ciljem - da nastavi pohod ka novoj tituli. Crveno-beli od 14 časova na stadionu „Rajko Mitić“ dočekuju Radnik iz Surdulice, koji će pokušati da pomrsi račune favorizovanom domaćinu.
Aktuelni šampion Srbije nalazi se na čelu tabele sa 43 boda, čak 11 više od drugoplasirane Vojvodine, pa u susret sa Surduličanima ulazi kao apsolutni favorit.
Ipak, Radnik u Beograd ne dolazi sa belom zastavicom. Ekipa Zorana Rendulića prikazala je nekoliko odličnih partija tokom dosadašnjeg dela prvenstva, što joj je donelo osmo mesto na tabeli sa 23 osvojena boda.
Crvena zvezda će nastupiti u izmenjenom sastavu, što je otkrio i Albert Rijera na konferenciji za medije. Duel sa Radnikom propustiće Bamba, Elšnik, Ristić, Lukasen, Čam, Katai, Avdić i Arnautović.
Sa druge strane, u ekipi Zorana Rendulića neizvesni su nastupi Luke Zorića i Emanuela Kvaršija, koji imaju određene probleme sa povredama.
Utakmicu Crvene zvezde i Radnika moći će da prati publika širom Srbije, pošto je direktan prenos obezbeđen na kanalu Arena Sport 1 Premium.
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