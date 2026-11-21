ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde je govorio o tome kako Nacionalna služba za zapošljavanje dobija sve više upita.

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- Nisu njihovi ljudi budale. Kad kažem "nisu njihovi glasači budale", ovi ovde nisu naročito umni, iako su nam ih predstavljali kao najumnije. Videli ste srednjoškolca koji kritikuje, još drži pridike i predavanje Stojanu Radenoviću. Ja stojim i ne verujem. On valjda misli da mi ne znamo. Oni valjda misle da mi ne znamo ko su oni i šta već. Ali, kod njihovih ljudi ima intelektualaca koji dobro znaju i dobro razumeju šta jesu demokratska prava, šta jeste kritika dozvoljena, i tako dalje. Neće to tako jednostavno ići, posebno kada prođu 2 ili 3 meseca ostrašćenosti, kada se taj adrenalin spusti i kada ljudi počnu racionalno da razmišljaju. Problem je to što i Nacionalna služba za zapošljavanje dobija sve više upita, i neće to lako da bude problem, jer ima dosta novca u kasi, milion stvari, ali problemi se gomilaju, a oni neće skoro sastavljati vladu - naveo je Vučić.