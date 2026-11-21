Pojavio se snimak: Bešiktaš žestoko oštećen protiv Partizana? Oglasio se i Loni Voker (VIDEO)
Košarkaši Partizana savladali su Bešiktaš rezultatom 91:87 posle produžetka, u 13. kolu Evrolige, u hali "Aleksandar Nikolić". Ipak, nakon utakmice u turskoj javnosti pojavio se snimak jedne situacije iz produžetka, uz tvrdnje da su gosti tom prilikom oštećeni.
Sporni detalj dogodio se pri vođstvu crno-belih od 84:82. Loni Voker je krenuo u prodor i pokušao da položi loptu, dok se Kajl Olmen pojavio iz drugog plana. Sudije nisu dosudile prekršaj, što je izazvalo negodovanje u turskim medijima.
Ubrzo potom Partizan je organizovao kontranapad, koji je Kevarijus Hejs završio polaganjem za 86:82.
- Znam da mi ovo ne smeta, biću bolji sledeći put - rekao je Voker, aludirajući na načinjen i po njemu nedosuđen faul.
Partizan je do kraja utakmice sačuvao prednost i upisao sedmu pobedu u sezoni, dok je Bešiktaš pretrpeo sedmi poraz. Crno-beli su sada na 11. mestu na tabeli, dok se turski tim nalazi na 14. poziciji.
U narednom kolu Evrolige Partizan gostuje Dubaiju, a pre toga će se sa istim rivalom sastati i u ABA ligi.
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