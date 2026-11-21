Košarkaši Partizana savladali su Bešiktaš rezultatom 91:87 posle produžetka, u 13. kolu Evrolige, u hali "Aleksandar Nikolić". Ipak, nakon utakmice u turskoj javnosti pojavio se snimak jedne situacije iz produžetka, uz tvrdnje da su gosti tom prilikom oštećeni.

FOTO: Printskrin/Iks/@K_FiratYildiz

Sporni detalj dogodio se pri vođstvu crno-belih od 84:82. Loni Voker je krenuo u prodor i pokušao da položi loptu, dok se Kajl Olmen pojavio iz drugog plana. Sudije nisu dosudile prekršaj, što je izazvalo negodovanje u turskim medijima.

Ubrzo potom Partizan je organizovao kontranapad, koji je Kevarijus Hejs završio polaganjem za 86:82.

- Znam da mi ovo ne smeta, biću bolji sledeći put - rekao je Voker, aludirajući na načinjen i po njemu nedosuđen faul.

I know I’m not bugging 😴 AGTG on to the next one I will be better — Lonnie Walker IV (@lonniewalker_4) November 20, 2026

Partizan je do kraja utakmice sačuvao prednost i upisao sedmu pobedu u sezoni, dok je Bešiktaš pretrpeo sedmi poraz. Crno-beli su sada na 11. mestu na tabeli, dok se turski tim nalazi na 14. poziciji.

U narednom kolu Evrolige Partizan gostuje Dubaiju, a pre toga će se sa istim rivalom sastati i u ABA ligi.