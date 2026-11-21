Košarkaš milanske Olimpije Mozes Rajt najkorisniji je igrač (MVP) 13. kola Evrolige, saopšteno je danas iz tog takmičenja.

Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Rajt (27) je briljirao u pobedi Olimpije kod kuće nad Fenerbahčeom rezultatom 78:70. Naturalizovani Makedonac je do indeksa korisnosti 36 stigao tako što je dao 22 poena (7/10 dvojke, 8/9 slobodna bacanja), imao 11 skokova, dve asistencije i nad njim je napravljeno čak sedam faulova.

Posle dve prošlosezonske nagrade MVP u dresu Žalgirisa, Rajtu je ovo treći put u karijeri da je najkorisniji igrač kola Evrolige.