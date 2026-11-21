Makedonac proglašen za MVP-a 13. kola Evrolige
Košarkaš milanske Olimpije Mozes Rajt najkorisniji je igrač (MVP) 13. kola Evrolige, saopšteno je danas iz tog takmičenja.
Rajt (27) je briljirao u pobedi Olimpije kod kuće nad Fenerbahčeom rezultatom 78:70. Naturalizovani Makedonac je do indeksa korisnosti 36 stigao tako što je dao 22 poena (7/10 dvojke, 8/9 slobodna bacanja), imao 11 skokova, dve asistencije i nad njim je napravljeno čak sedam faulova.
Posle dve prošlosezonske nagrade MVP u dresu Žalgirisa, Rajtu je ovo treći put u karijeri da je najkorisniji igrač kola Evrolige.
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