O "KOVERTI" 18. DECEMBRA: Knežević, Stijepović i još petoro optuženih ponovo oslobođeni
APELACIONI sud Crne Gore zakazao je za 18. decembar pretres na kojem će ponovo razmatrati slučaj "Koverta", jedan od najpoznatijih sudskih postupaka u Crnoj Gori, u kojem su biznismen Duško Knežević, nekadašnji gradonačelnik Podgorice Slavoljub Migo Stijepović i još pet osoba ponovo oslobođeni optužbi za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.
Pred sudijom Zoricom Milanović drugostepeni sud trebalo bi da odluči da li će da potvrdi ili preinači oslobađajuću presudu Višeg suda u Podgorici, koju je početkom aprila ove godine izrekao sudija Nenad Vujanović.
Osim Kneževića i Stijepovića, oslobađajuća presuda obuhvatila je Branislava Todorovića, Živka Šljivančanina, Tamaru Krđić, Gorana Grujovića i Tomicu Kneževića.
Prvobitnu oslobađajuću presudu Višeg suda Apelacioni sud je ranije ukinuo, prihvatajući žalbu SDT-a, nakon čega je postupak vraćen na ponovno suđenje. Međutim, i u ponovljenom postupku sud je doneo oslobađajuću odluku.
Od ishoda drugostepenog postupka zavisiće da li će oslobađajuća presuda postati pravosnažna.
Kampanja DPS
SLUČAJ je u javnosti postao poznat nakon što je Knežević objavio video-snimak na kojem se vidi kako nekadašnjem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Migu Stijepoviću predaje kovertu. Knežević je tada tvrdio da se u njoj nalazilo 97.500 evra namenjenih finansiranju kampanje DPS uoči parlamentarnih izbora 2016.
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