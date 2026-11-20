APELACIONI sud Crne Gore zakazao je za 18. decembar pretres na kojem će ponovo razmatrati slučaj "Koverta", jedan od najpoznatijih sudskih postupaka u Crnoj Gori, u kojem su biznismen Duško Knežević, nekadašnji gradonačelnik Podgorice Slavoljub Migo Stijepović i još pet osoba ponovo oslobođeni optužbi za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

Foto: Profimedia/ Skupština CG

Pred sudijom Zoricom Milanović drugostepeni sud trebalo bi da odluči da li će da potvrdi ili preinači oslobađajuću presudu Višeg suda u Podgorici, koju je početkom aprila ove godine izrekao sudija Nenad Vujanović.

Osim Kneževića i Stijepovića, oslobađajuća presuda obuhvatila je Branislava Todorovića, Živka Šljivančanina, Tamaru Krđić, Gorana Grujovića i Tomicu Kneževića.



Žalbu na takvu odluku podnelo je Specijalno državno tužilaštvo, koje smatra da postoje razlozi zbog kojih prvostepena presuda ne bi trebalo da ostane na snazi. Apelacioni sud je krajem oktobra razmatrao žalbu, a nakon toga zakazao pretres za 18. decembar.

Prvobitnu oslobađajuću presudu Višeg suda Apelacioni sud je ranije ukinuo, prihvatajući žalbu SDT-a, nakon čega je postupak vraćen na ponovno suđenje. Međutim, i u ponovljenom postupku sud je doneo oslobađajuću odluku.

Od ishoda drugostepenog postupka zavisiće da li će oslobađajuća presuda postati pravosnažna.

Kampanja DPS

SLUČAJ je u javnosti postao poznat nakon što je Knežević objavio video-snimak na kojem se vidi kako nekadašnjem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Migu Stijepoviću predaje kovertu. Knežević je tada tvrdio da se u njoj nalazilo 97.500 evra namenjenih finansiranju kampanje DPS uoči parlamentarnih izbora 2016.