BEZBEDNOSNI savetnici Francuske, Nemačke i Velike Britanije mogli bi već ovog meseca da otputuju u Moskvu na razgovore sa predstavnicima Kremlja o mirovnom rešenju za rat u Ukrajini, a predlog za takvu posetu izneo je pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina za spoljnu politiku Jurij Ušakov, objavila je danas ukrajinska redakcija Radija slobodna Evropa (RSE), pozivajući se na više izvora upoznatih sa inicijativom. Prema navodima izvora, konačna odluka o putovanju još nije doneta

Foto: Tanjug/Adrian Wyld/The Canadian Press via AP

Iz kancelarije nemačkog kancelara Fridriha Merca, odgovarajući na upit o mogućnosti posete Moskvi, ukazali su na izjavu koju je Merc dao 19. novembra, kada je poručio da je Berlin spreman za razgovore sa Rusijom. Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je ranije da bi evropske zemlje trebalo da prihvate Putinov poziv za dolazak u Moskvu na razgovore, ocenjujući da bi odbijanje predstavljalo "potpuno pogrešan signal".

- Moramo da razgovaramo. Samo onaj ko vodi dijalog može na kraju da dođe do nekih rezultata - rekao je Pistorijus, preneo je Špigel. On je dodao da se Putinovi prvi signali i poziv evropskim predstavnicima u Moskvu mogu samo pozdraviti, ali je istakao da su na kraju najvažniji rezultati, a ne izjave i pozivi.

Na neformalnom samitu održanom 13. novembra u Dablinu, lideri Evropske unije dogovorili su ko bi predstavljao Evropu u eventualnim neposrednim pregovorima sa Rusijom. Reč je o formatu E5, koji obuhvata Nemačku, Francusku, Veliku Britaniju, Italiju i Poljsku, uz predstavnike evropskih institucija - Evropske komisije i Evropskog saveta.

(Tanjug)