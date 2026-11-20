Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Aljoša Damjanović sa 10 golova. Lazar Anđelković je postigao osam, dok je Ivan Micić dao pet.
Partizan je vodeći na tabeli ARKUS lige sa maksimalnih 20 bodova, a sledeću utakmicu u domaćem prvenstvu igraće u Leskovcu protiv Dubočice.
Zvezda je šestoplasirana na tabeli ARKUS lige sa devet bodova i u narednom kolu dočekaće Dinamo iz Pančeva.
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