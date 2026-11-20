Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.

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Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Aljoša Damjanović sa 10 golova. Lazar Anđelković je postigao osam, dok je Ivan Micić dao pet.



10/10 u @arkusliga ! 🔥 Crno-beli su večeras nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 (18:10) i zadržali maksimalan učinak u domaćem prvenstvu posle deset kola. ⚫⚪ Veliku zahvalnost dugujemo navijačima koji su prepoznali trenutak i podržali izabranike Marka Pavlovića u večitom derbiju. Za igrača utakmice proglašen je golman Luka Krivokapić, koji je zabeležio 17 odbrana. 💪🏻 — RK Partizan (@PartizanRK) November 20, 2026

Partizan je vodeći na tabeli ARKUS lige sa maksimalnih 20 bodova, a sledeću utakmicu u domaćem prvenstvu igraće u Leskovcu protiv Dubočice.

Zvezda je šestoplasirana na tabeli ARKUS lige sa devet bodova i u narednom kolu dočekaće Dinamo iz Pančeva.

