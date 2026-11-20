UŽIVO PARTIZAN - BEŠIKTAŠ! Mogu li oslabljeni crno-beli da nadmudre Alimpijevića?
Zanimljiv duel u okviru 13. kola Evrolige.
PARTIZAN - BEŠIKTAŠ 20.45 (Arena premijum 2)
Grad: Beograd
Hala: Pionir
Kapacitet: 8.000
Sudije: Gitis Viljus, Kristaps Konstantinovs, Žozef Bisang
PARTIZAN:
Trener: Đoan Penjaroja
BEŠIKTAŠ:
Trener: Dušan Alimpijević
Košarkaši Partizana pokušaće večeras da dođu do sedme pobede ove sezone u Evroligi, ali će na tom putu imati jako težak zadatak protiv sve boljeg Bešiktaša. Biće ovo ujedno i povratak selektora Srbije Dušana Alimpijevića u rodni grad i halu "Pionir", u kojoj će se odigrati meč zbog zauzetosti Beogradske arene.
PRE UTAKMICE
20.17 Trener crno-belih Đoan Penjaroja svestan je koliko težak posao očekuje njegove izabranike:
- Bešiktaš igra jako dobro, pogotovo na gostovanjima. Već su ostvarili četiri pobede na strani, a odigrali su odličnu utakmicu kod kuće protiv Reala. Imaju sjajnu ekipu i trenera, igrače sa velikim evroligaškim iskustvom, poput Skotija Vilbekina, Lonija Vokera i Ante Žižića. Poštujem kolegu Alimpijevića, njegove ekipe su uvek agresivne, sa mnogo energije i izraženim timskim duhom. Čvrsti su, opasni, ali pred našim navijačima moramo mi da se pitamo. Spremni smo da se takmičimo.
20.09 Odigrali su letos Partizan i Bešiktaš prijateljski meč na Kalemegdanu i tada je slavio domaćin sa 89:71. Međutim, u međuvremenu je klub iz Istanbula doveo ozbiljna pojačanja poput sjajnog šutera Lonija Vokera iz NBA lige, dok je trenutno bez beka Džejlena Novela, koji je operisao nos.
20.01 Obe ekipe su trenutno na skoru od šest pobeda i isto toliko poraza u elitnom takmičenju. Ipak, turski tim u boljem raspoloženju dočekuje ovaj meč, jer je pre dva dana na svom terenu savladao Real Madrid (83:79), dok su crno-beli u Areni izgubili od Valensije (76:64).
19.53 Poznato je da će "parni valjak" večeras biti izuzetno oslabljen. Zbog povreda nema Itana Tompsona, Luke Vildoze i Lamara Stivensa, dok Derek Vilis nije još spreman za povratak. Dobra vest je da se oporavio centar Kevarijus Hejs i biće u sastavu.
19.45 Dobro veče i dobrodošli na lajv-prenos duela Partizana i Bešiktaa.
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