SAZNAJTE šta vas u subotu, 21. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u vašem znaku ambiciju podstiče vašu ambiciju kada se radi o poslu sa nekretninama. Neko s kim ste nekada bili bliski, želi da vas vidi. Slobodne Ovnove očekuje susret sa umetnikom ili sportistom. Glavobolja.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Prelazak Meseca preko kuće prepreka upozorava da povedete računa o tome šta i kome pričate. Odnos sa partnerom može biti nartušen. Nemojte da idete iznad svojih finansijskih mogućnosti. Pazite da se ne opečete.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Aspekt između Meseca u kući novca i vašeg vladaoca Merkura u kući posla donosi vam uvećanje prihoda. Nadređeni nemaju dovoljno sluha za vaše ideje. Izbegavajte rasprave sa mlađim saradnicima i rođacima. Nesanica.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Povedite više računa prilikom poslovnih pregovora. Vaš vladalac Mesec u kući kreativnosti u opoziciji sa Venerom, koja upravlja privatnim životom, donosi finansijske i porodične probleme. Podložnost povredama.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Venera, koja upravlja vašim komunikacijama, pravi opoziciju sa Mesecom u devetoj kući donoseći vam dobitke putovanja,ugovora, kontakata sa strancima. Neko podstiče vašu ambiciju kada se radi o stručnom usavršavanju.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Aspekt između Meseca u kući novca i vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašom karijerom, motiviše vas da se posvetite projektu sa strancima ili nekretninama. Budite oprezniji prilikom dogovora i potpisivanja ugovora.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mars, planeta akcije, blizu Jupitera, planere zakonodavstva, pravi trigon sa Mesecom donoseći vam uspeh u javnoj delatnosti, rešavanju pravnih pitanja. Izbegavajte osobe koje vas nerviraju. Dobijate poziv za izlazak od Strelca.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Prelazak Meseca preko kuće posla pod uticajem vašeg vladaoca Marsa i Jupitera u kući karijere donosi vam zaradu preko kontakta sa strancima, putovanja, visokog obrazovanja, pravnih pitanja. Izbegavajte nepotrebne troškove.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući ljubavi i kreativnosti, pod uplivom Venere, simbola posla, povoljno utiče na dogovore sa strancima, naročito ako ste umetnik ili sportista. Izbegavajte rasprave sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući posla u opoziciji sa Venerom koja upravlja vašom karijerom donosi vam rasprave sa autoritetima. Izbegavajte sukobe sa ženama. Sportisti i umetnici mogu biti izuzetno motivisani. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući komunikacija pravi opoziciju sa Venerom u kući karijere donoseći vam sukobe sa nadređenima, naročito sa ženama na poslu. Obratite više pažnje prilikom potpisivanja ugovora, ako se bavite nekretninama.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Pozicija Meseca, koji upravlja vašim entuzijazmom i inspiracijom, donosi vam mnogo kreativnih ideja. Ljubavni partner očekuje da posvetite više pažnje zajedničkom problemu.Izbegavajte rasprave sa mlađim rođacima.